Hokej miluju, říká česká naděje draftu, která míří hodně vysoko

Pokukuje vysoko. A právem. Hokejový útočník Filip Zadina je před nadcházejícím draftem NHL jedním z adeptů na první tři místa, což by byl pro český hokej po letech velký úspěch. V sedmnácti letech opustil Česko a v uplynulé sezóně hrál v Halifaxu QMJHL. V základní části odehrál 57 zápasů, vstřelil 44 gólů a připsal si 38 asistencí, což znamenalo nováčkovský rekord. K tomu byl na juniorském světovém šampionátu zařazen do All Star týmu celého turnaje. Co přinese draft slavné ligy?

Český útočník Filip Zadina střílí v duelu s Běloruskem na MS do 20 let.

„Odchod byl jedním z nejdůležitějších rozhodnutí mého života a jsem rád, že jsem to udělal," citoval Zadinu server nhl.com. „Měl jsem dobrou sezónu s Halifaxem a užil jsem si čas se spoluhráči, trenéry a rodinou."

Letošní draft může být výjimečný, do první trojice mohou být vybráni jen hráči z Evropy, což se může stát poprvé po devatenácti letech. A pardubický rodák má být u toho. „Věděl jsem, že působení v kanadské hokejové lize bude přínosem. Viděl jsem další evropské hráče, kteří hráli v Halifaxu a měli v draftu úspěch." vysvětil svůj krok Zadina.

Loni byl nejvýše z Čechů Martin Nečas, kterého si ve 12. volbě vybrala Carolina Hurricanes. Po Filipu Chytilovi sáhli na 21. pozici New York Rangers.

Samotný draft hokejových nadějí proběhne v Dallasu od 22. do 23 června. A zástupci Halifaxu opět čekají úspěch, minulé roky jim dávají za pravdu.

Zadinův pohled na draft v dubnu "Je úplně jedno, jestli budu dvojka, trojka, čtyřka nebo pětka. Bude záležet na loterii, jaké týmy si budou volit nejdříve, a jestli budou potřebovat obránce nebo útočníka. Dal jsem do sezóny všechno, co jsem mohl. Každý zápas jsem se snažil hrát naplno a teď už bude na generálních manažerech klubů, koho si vyberou. Já budu na draftu už jen divák."

Rok 2013 a Nathan MacKinnon jako jednička, Jonathan Drouin trojka. V roce 2014 Nikolaj Ehlers a deváté pořadí. O rok později Timo Meier totožný výběr. V roce 2017 Nico Hischier a další jednička.

„Ten teď hraje v NHL a je jedním z nejlepších mladých hráčů ligy. Možná, když v létě budu tvrdě pracovat, mohu být na stejném místě jako on, ale on je velmi dobrý hráč, takže uvidíme, co se stane," kouká se do blízké budoucnosti Zadina.

Přestup mezi elitu, což NHL je, není snadný. Pokud máte slabosti, více se projeví. „Cítím, že NHL bude hodně o trpělivosti a tvrdé práci, protože každý mladý hráč má stejný cíl. Rád bych hrál v NHL příští sezónu, ale uvidíme, co se stane po draftu. Udělám všechno, co můžu, abych mohl hrát, a to z jednoho důvodu, hokej miluju," netají se koníčkem a prací zároveň osmnáctiletý český hokejový talent, který si zahrál už i za národní tým, na světový šampionát do Dánska se nakonec nedostal.

„Byl jsem úplně v pohodě. Nijak jsem si to v hlavě nepřipouštěl a snažil se hrát svůj hokej. Nebyl to pro mě extrémně velký rozdíl," řekl po premiéře na Carlson Hockey Games v Pardubicích v dubnu, kde se zapsal také mezi střelce.

Jaká bude jeho cesta po draftu?