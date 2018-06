Hertl o zásnubách s krásnou přítelkyní: jak schovával prstýnek i s čím přišel za tchánem

Cítil, že po šesti letech by bylo vhodné vztah s přítelkyní Anetou Netolickou posunout dál. Proto český hokejový útočník Tomáš Hertl přemýšlel o ideálním momentu, kdy svou vyvolenou požádat o ruku. Nakonec si vybral dovolenou na Seychelách, kde minulý týden po romantické večeři a procházce na pláži překvapil svou drahou polovičku zásnubním prstýnkem.

„Myslím, že jsem to nakonec zvládl celkem v klidu. Ale trošku nervózní jsem byl, vždyť jsem o ruku ještě nikdy nežádal. Řekla ano, což bylo hlavní," ulevilo se čtyřiadvacetiletému forvardovi San José.

Zásnubní prsten vybíral sám, žádné rady nepotřeboval. „Ani jsem nechtěl znát nějaký ženský pohled. Věděl jsem, co se Anetě líbí, i jakou má velikost, protože prstýnek už jsem jí dřív kupoval k Vánocům. Myslím, že jsem se nakonec trefil. Je spokojená," culil se Hertl.

Největší obavu měl, aby prsten před svou partnerkou dokázal ukrýt. „Měl jsem ho pečlivě schovaný, stejně jsem ale byl nervózní, aby ho během dovolené nenašla. Aby to opravdu bylo překvapení. Byl jsem rád, že se to nakonec povedlo," popisuje odchovanec pražské Slavie.

Dokonce už o ruku Anety stihl požádat i jejího otce. „Dal jsem mu flašku whisky a dostal jsem svolení. Takže je to dobrý," znovu se rozesmál Hertl.

Dohodneme se, věří Hertl ve smlouvu se Sharks

Nyní už vyhlíží podpis nové smlouvy v NHL. Rád by zůstal v San José, kde strávil všech pět sezón v NHL. „Mělo by to klapnout. Jsem tam spokojený, oni zase se mnou. Nechci ale předbíhat. Můj agent Robert Spálenka letí na draft NHL, který se uskuteční o víkendu, a bude mít jednání s Dougem Wilsonem (generálním manažerem Sharks)," nastiňuje Hertl nejbližší jednání.

„Sharks říkali, že by mě chtěli, než se otevře trh s volnými hráči (1. července). Tak uvidíme, jak to v příštích dnech dopadne. Něco už se pomalu rýsuje, ještě to ale není nic horkého," tvrdí Hertl, jemuž u Žraloků vypršel dvouletý kontrakt, během kterého si přišel na tři milióny dolarů za sezónu.

„Teď bych chtěl delší než dvouletý," přiznává a dá se čekat, že si polepší i finančně. Poslední ročník mu totiž herně vyšel a držela mu i kolena, s nimiž měl v minulosti velké problémy.

„Všechno šlo podle plánu, sezóna byla z mého pohledu dobrá, i play off se mi povedlo hodně dobře. Sharks si toho všimli a jsou si toho vědomi. Myslím, že mi na oplátku nabídnou férový kontrakt, protože vztahy máme dobré. Určitě se dohodneme," ujišťuje Hertl.