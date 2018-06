Přichází Zadinův den D. Dlouhé čekání na první pětku může skončit, vyjde vysněná Kanada?

Že by se Zadinovi podařilo navázat na Romana Hamrlíka a Patrika Štefana, kteří draft v roce 1992 resp, 1999 opanovali, pravděpodobné není. Všeobecně se totiž očekává, že Buffalo si z prvního místa vybere švédského obránce Rasmuse Dahlina z Frölundy. Dvojkou, a tedy volbou Caroliny, by se měl stát ruský útočník Andrej Svečnikov z Barrie z OHL.

Pak už ovšem může přijít chvíle Zadiny, nadějného levého křídla s vynikající střelou. Uplynulý ročník strávil v kanadském Halifaxu v juniorské QMJHL. Země Javorového listu mu během pouhého roku přirostla k srdci, takže by přivítal, kdyby po něm ze třetí pozice sáhl Montreal, nebo ze čtvrté Ottawa.

Pořadí výběru na draftu NHL v Dallasu: 1. Buffalo 2. Carolina 3. Montreal 4. Ottawa 5. Arizona 6. Detroit 7. Vancouver 8. Chicago 9. New York Rangers 10. Edmonton 11. New York Islanders 12. New York Islanders (od Calgary) 13. Dallas 14. Philadelphia (od St. Louis) 15. Florida 16. Colorado 17. New Jersey 18. Columbus 19. Philadelphia 20. Los Angeles 21. San Jose 22. Ottawa (od Pittsburghu) 23. Anaheim 24. Minnesota 25. Toronto 26. New York Rangers (od Bostonu) 27. Chicago (od Nashvillu) 28. New York Rangers (od Tampy Bay) 29. St. Louis (od Winnipegu) 30. Detroit (od Vegas) 31. Washington

„Montreal nebo Ottawa by byly super. Ale může to být i někdo jiný, koho ani nečekám. S Montrealem ještě půjdu těsně před draftem na večeři. Ottawa mi zase už řekla, že mi dá šanci, kdybych šel k nim," vyprávěl Zadina pro nhl.com.

Ve své první sezóně v zámořské juniorské soutěži odehrál 57 zápasů v základní části a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7). Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce sedmi trefami a asistencí v sedmi utkáních. Jako sedmý nejproduktivnější hráč šampionátu byl zároveň zvolen do All Star týmu.

I proto má solidní šance, že mezi TOP pětkou draftu nebude chybět. „Kdybych se ale do ní nevešel, zklamaný bych asi nebyl. Byla by to samozřejmě škoda, když jsem se do pátého místa pohyboval celou sezónu. Na druhou stranu, komu se podařilo být třeba šestý nebo sedmý z kluků z celého světa?" říká si Zadina.

V prvním kole by se mělo dostat i na Kauta

V prvním kole by se mělo dostat i na útočníka Martina Kauta z Pardubic, který v uplynulé sezóně v extralize nasbíral v 45 duelech včetně play off 21 bodů za 12 tref a devět přihrávek. Na šampionátu dvacítek si připsal sedm bodů (2+5) a v reprezentačním áčku už stihl devět utkání s bilancí osmi bodů (1+7).

Kaut minulý týden úspěšně podstoupil avizovanou operaci srdce. Do péče uznávaného odborníka Jana Pirka v pražském IKEMu se musel osmnáctiletý talent svěřit poté, co u něj při nedávné lékařské prohlídce před fyzickými testy adeptů na NHL lékaři zjistili nespecifikovaný problém. „Byl jsem ubezpečen, že nejde o nic vážného. Mělo jít v podstatě o rutinní zákrok, nic složitého," řekl Kaut.

Kluby by mohly sáhnout i po potomcích bývalých českých hráčů NHL Roberta Reichla, Libora Zábranského či Marka Malíka. Dvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Reichla Kristian byl k dispozici na draftu už před dvěma roky a nyní po sezóně v Red Deer Rebels je v žebříčku hráčů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting na 53. pozici.

Na 115. místě je Libor Zábranský mladší. Syn majitele, generálního manažera a trenéra mistrovské Komety Brno působil ve WHL v Kelowně. Ve stopách svých otců se mohou vydat také další obránce Zack Malík a syn Michala Pivoňky Jacob Pivonka, který reprezentuje USA.

První dvě pozice velmi pravděpodobně obsadí Rasmus Dahlin a Andrej Svečnikov, pak se nabízí víc adeptů: Američan Tkachuk, finský objev Kotkaniemi, Zadina. Nebo třeba jeden ze špičkových kanadských beků Dobson či Bouchard?