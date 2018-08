Jágr: Hokej pro mě není nejdůležitější. Kdybych teď skončil, možná bych byl šťastnější

Původně to měl být běžný hokejový zápas, jakých jsou před sezónou desítky. Jakmile se ale během úterý rozkřiklo, že za Kladno nastoupí v Ústí nad Labem vůbec poprvé v přípravě majitel středočeského klubu Jaromír Jágr, dostalo měření sil prvoligových soupeřů úplně jiný rozměr a náboj. Kdo by nechtěl vidět slavnou „osmašedesátku" znovu na ledě? "Až ale uvidím, že jako hráč zadarmo nejsem platný, tak odstoupím," usmál se se Jágr navzdory prohře 4:6.

Vážně? To byste si opravdu dokázal představit život bez hokeje, který tak milujete?

Samozřejmě. Kdybych teď skončil, možná bych byl šťastnější. Mám ale určitou zodpovědnost ke klubu. K lidem, kteří to se mnou táhnou, i k dětem, které tu máme. Kdyby mi někdo zaručil, že když hrát nebudu, klub stejně bude pokračovat, nemám problém skončit. I když hokej miluju, není pro mě tím nejdůležitějším. Hlavní důvod, proč hraju, je právě ta určitá zodpovědnost. K lidem v klubu, kteří ho podrželi v těžkých podmínkách, i když mohli jít jinam, a zůstali jenom kvůli víře, že se sem vrátím. Bylo by ode mě nefér, kdybych se na to teď vybodl.

Aby to ale nevypadalo, že hokej nemám rád... Samozřejmě, že mám! Kdybych ale teď skončil, jsem v pohodě. Není to totiž jen o tom, že hokej miluju, cítím i určitou zodpovědnost. Kdybych skončil, nechci stáhnout ostatní lidi s sebou.

Jaké máte dojmy ze zápasu v Ústí?

Přišlo dost lidí, bohužel nám nevyšla poslední třetina. Zápas jsem nějak přežil, ale bude to ohromná dřina pro mě i celý tým. Máme necelý měsíc do začátku soutěže a ukázalo se, že je na čem pracovat.

Vstřebáváte únavu?

Mohu to opakovat pořád dokola. Cítím se, jak si zasloužím, tedy nic moc. Nad tím, jestli půjdu do hry, jsem nepřemýšlel. Chtěl jsem do zápasu naskočit co nejdříve. A kdybych nebyl zraněný, hrál bych už minule proti Litvínovu.

Vydržel jste odehrát celý zápas. Jste spokojený aspoň s tím?

Je vydržet a vydržet. Spíš bychom se měli bavit o mužstvu.

Takže, jak jste hodnotil výkon nové posily Petra Vampoly?

Hra každého jednotlivce jde nahoru nebo klesá s výkonem spoluhráčů.

První ligu jste poznal už na konci minulé sezóny. Co je na ní nejtěžší?

Vím, že je to kvalitní soutěž. Všichni hráči umějí bruslit, jsou dobře trénovaní. Že mám třicet let zkušeností, nehraje roli. Rozhoduje momentální připravenost.

Neobával jste se střetů s ambiciózními ústeckými protihráči?

Ne. Toho jsem se nikdy nebál, to bych nemohl hrát tak dlouho v NHL.

Stačíte při hře vnímat spoluhráče i z pozice majitele a šéfa klubu?

Nastoupili jsme s týmem, který by měl tvořit základ sestavy. Někteří kluci jsou ještě zranění. Doufejme, že se postupně domluvíme a podepíšeme hráče, o které usilujeme.

Co jste říkal v kabině po zápase?

Nic. Věděli jsme, že jsme udělali chyby při špatných přihrávkách na soupeřovy hokejky. To se stává. Ale tím jsme dostali Ústí zpátky do hry. Byl to dlouho klidnější zápas, ale pak domácí začali lítat.

Překvapivě jste chyběl na ledě při kladenské power-play.

Nešel jsem tam, protože tenhle úsek by měli hrát ti nejlepší, kterým se v zápase dařilo.

Hovořil jste s novým ústeckým trenérem Janem Čalounem?

Pozdravili jsme se.

Nenavrhl vám například přestup do Ústí?

Tak po tom mém výkonu mě asi tahat nikdo nikam nebude (úsměv).