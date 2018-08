Nechtěl už jsem žít! Slavného brankáře dohnala osudová chyba až k myšlenkám na sebevraždu

Na 20. únor roku 2002 nikdy nezapomene. Vždyť právě on se nesmazatelně podepsal pod jeden z nejčernějších dnů švédského hokeje. Pro našlapaný výběr Tří korunek v čele se Sundinem či Alfredssonem mělo být čtvrtfinále olympijských her v Salt Lake City proti Bělorusům pouhou formalitou, jenže po fatálním selhání brankáře Tommyho Sala následoval nečekaný konec. Salo nyní, s odstupem šestnácti let, prozrazuje, jakým peklem si od té doby procházel a vlastně ještě prochází. Tak velkým, že dokonce uvažoval o sebevraždě…