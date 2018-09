Cílem je vozit zlaté medaile. Jágr si zatrénoval s 50 dětmi a prozradil své idoly

Jaromír Jágr se stále zotavuje ze zranění a čeká na to, až znovu naskočí za Kladno do zápasu. Ten zatím poslední odehrál za Rytíře v přípravě s Litoměřicemi 23. srpna. Už má ale důvod k většímu optimismu. V pondělí poprvé trénoval s týmem. „Návrat se blíží, ale nechci nic uspěchat, aby se mi zranění nevrátilo,“ říká slavná 68.

Jágr zvládl v jeden den tréninky dokonce dva. Dopoledne s A týmem, v podvečer s těmi nejmenšími. Na kladenském zimáku přivítal děti, které si v rámci akce Týden hokeje přišly vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. „Cílem je přilákat děti na zimní stadióny a zvýšit konkurenci, abychom zase brzy vozili zlaté medaile. Jsem rád, že jich sem přišlo tolik," kvitoval spokojeně šestačtyřicetiletý útočník.

Sám také zavzpomínal na svoje dětské začátky a lehké prý nebyly. „Přivedl mě sem otec, a když mě viděl bruslit, tak řekl mámě, že musí chodit ona, protože se na to nemůže dívat. Tři roky pak tady se mnou nebyl," přiznal Jágr. Více se už o jeho začátcích i idolech dozvíte v našem videu. Podívejte se i na to, co říkal svým možným nástupcům.