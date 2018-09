Slováci řeší závažný problém. Část lístků na zápas s Českem skončila u překupníků

Podle medializovaných informací čelila společnost Ticketportal na začátku prodeje hackerskému útoku, když prodej na internetu byl první hodiny zablokován roboty a v kamenných prodejnách stáli první v řadách většinou překupníci. Počet vstupenek na jednu osobu byl omezen na 4 kusy. Překupníci to obcházeli tak, že kupovali permanentky na celý šampionát, balíčky na jednotlivé dny, vstupenky na jednotlivá utkání a odcházeli často i se stovkou vstupenek.

Jak to fungovalo

Novinář Martin Toth Vaňo na webu šport.sk napsal, že na začátku prodeje padal systém. „Pak se dostalo na řadu pět lidí, kteří si koupili pět balíčků ´Follow your team Slovensko´. Pokračovali s kupováním denních vstupenek. Prodejce je na začátku upozornil, že mohou koupit jen čtyři vstupenky na osobu, ale pak se už na to nehledělo. Tři osoby koupili 16denních vstupenek, přičemž měli právo jen na 12. Odcházeli s přibližně stovkou vstupenek na utkání Slovenska a Česka," napsal novinář. Podobně to údajně vypadalo i v dalších kamenných prodejnách.

V průběhu několika hodin pak zaplavily „černý trh" vstupenky na utkání české a slovenské reprezentace za mnohem vyšší ceny. Nabízejí se většinou pod hlavičkou „cena dohodou". Pokud dojde k dohodě mezi překupníkem a kupujícím, policie, prodejce ani organizátoři šampionátu nemají možnost, jak proti tomu zakročit.

V prodeji jen 30% vstupenek

Organizátoři se snaží uklidnit veřejnost tvrzením, že do prodeje šlo zatím jen 30 procent vstupenek. V pátek končily také rezervace a pokud si je někdo neuplatnil, vstupenky se objevily v prodeji. „Intenzita zájmu ze strany fanoušků nás překvapila. Mrzí nás technické problémy, které provázely začátek prodeje. Byli jsme ujištěni naším partnerem, že systém už bude fungovat bezchybně," uvedl prezident slovenského hokejového svazu Martin Kohút. Dodal, že zájem fanoušků o lístky v úvodu prodeje byl několikanásobně vyšší než před šampionátem 2011. „Fanouškům doporučujeme průběžně sledovat naše stránky 2019.iihfworlds.com a hockeyslovakia.sk," dodala ředitelka komunikace MS Michaela Grendelová.

Nejlevnější vstupenky přijdou na deset eur (255 korun). Permanentka na všechna utkání v Bratislavě, kde odehraje své zápasy česká reprezentace a kde se bude hrát také finále a utkání o třetí místo, stojí v závislosti na sektoru stadiónu nejméně 1590 eur (40 550 korun). Do prodeje půjde 75 procent celkové kapacity bratislavského Zimního stadiónu Ondreje Nepely (v průběhu šampionátu bude mít kapacitu 9774 míst) a košické Steel Arény (8165 míst).

Druhá fáze prodeje vstupenek startuje v prosinci 2018 a budou k dispozici denní vstupenky na play off. Poslední fáze prodeje bude zahájena v únoru 2019, kdy budou k dispozici lístky na jednotlivé zápasy.