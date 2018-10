Ostuda, pro niž neexistuje omluva! soptí na východě Čech. Tým vedl 8:1, tři body přesto nemá

Těch 536 fanoušků, kterých ve středu zamířilo na zimní stadión do České Třebové, aby vidělo utkání krajské ligy Pardubického kraje mezi domácími hokejisty a Chocní, má zážitek, na který jistě nezapomenou. A to nejen kvůli 21 gólům, které dohromady viděli... Ještě zajímavější byl průběh zápasu, který nakonec Česká Třebová vyhrála 11:10 po samostatných nájezdech.

Mělo jít o celkem jednoznačnou záležitost. Do té doby první celek tabulky z České Třebové byl proti Chocni, které patřilo až sedmé místo z deseti, jednoznačným favoritem.

A dlouho to také vypadalo na bezproblémový večer pro domácí Kohouty. Po první třetině vedli o dva góly a v 38. minutě už dokonce 8:1. Leckdo tak mohl začít přemýšlet, s jak velkým debaklem se nakonec budou Choceňští vracet domů...

Jenže pak se začaly dít věci! Hosté ve zbytku prostřední třetiny dokázali vstřelit tři branky, v úvodu třetí třetiny přidali další tři, takže najednou prohrávali už jen o gól.

Česká Třebová – Choceň 11:10 po sam. nájezdech 7. Fúzik – 1:0 17. Fúzik – 2:0 17. L. Pilař – 2:1 18. Krejza – 3:1 26. Dvořák – 4:1 28. Krejza – 5:1 31. Fúzik – 6:1 32. Krejza – 7:1 38. Velínský – 8:1 38. Novák – 8:2 39. L. Pilař – 8:3 40. Prachař – 8:4 41. L. Pilař – 8:5 43. Jankovský – 8:6 44. Černý – 8:7 44. Fúzik – 9:7 47. Hemský – 10:7 50. Černý – 10:8 52. L. Pilař – 10:9 55. M. Pilař – 10:10 rozhodující nájezd Štefka – 11:10

Když pak ale Česká Třebová dvěma góly utekla na 10:7, zdálo se, že je z nejhoršího venku a ze šoku se vzpamatovala. Jenže omyl! Hosté srovnali na 10:10 a v prodloužení byli blízko obratu ve skóre, jenže domácí zachránila horní tyčka.

Stav po prodloužení: Česká Třebová – Choceň 10:10.

„Za stavu 8:1 by určitě nikoho nenapadlo, jak se bude jednoznačný zápas dál vyvíjet. Neexistuje omluva pro to, co mužstvo předvedlo. Byla to velká ostuda," čílil se manažer České Třebové Vladimír Vaněk na oficiálních stránkách klubu. Náladu mu příliš nezvedl ani fakt, že jeho tým nakonec nájezdy zvládl a získal tak bonusový bod do tabulky, na jejíž čelo poskočila Moravská Třebová.

„Za stavu 1:8 se ukázal charakter našeho týmu a samozřejmě s velkým štěstím jsme dokázali vyrovnat, ale jak se říká ´štěstí musíte jít naproti´. Děkuji klukům za to, že to nezabalili a ukázali, že hokej hrát umějí," smekal před svými svěřenci trenér Chocně Martin Kubát.