Drama! V hale unikal plyn, gólman zkolaboval. Soupeř zvažuje právní kroky

Utkání se poprvé přerušilo ve 45. minutě za stavu 5:5. Důvodem byl kolaps domácího brankáře Jana Faltuse. Toho na místě ošetřili lékaři a odvezli ho do nemocnice. „S podezřením na otravu oxidem uhelnatým. Momentálně čeká na výsledky testů," konstatoval sportovní manažer Orlů Lanškroun Miroslav Vicenec.

Záchranáři přivolali na zimní stadion hasiče. Ti pak nařídili, aby se hala vyklidila z důvodu unikajícího plynu. Mezitím hokejisté stihli odehrát dvě minuty. Utkání se přerušilo v čase 47:40 za stavu 7:5 pro Českou Třebovou. O osudu utkání rozhodne sportovně-technická komise krajského svazu ledního hokeje Pardubického kraje.

https://www.facebook.com/kohoutitrebova/posts/2015671041824747

„Pravděpodobně se mohlo jednat o spaliny z rolby. Příčiny budou samozřejmě zjišťovány. Nasazena byla přetlaková ventilace k odvětrání a spuštěno bylo i odvětrání haly. Všechny osoby byly evakuovány. Několik lidí si stěžovalo na nevolnost, ale pomoc záchranné služby odmítli," řekla tisková mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

„Spousta našich hráčů skončila v nemocnici. Jsou mimo ohrožení života, čekají na výsledky testů a podle toho se rozhodne, co dál. Všichni měli podezření na otravu oxidem uhelnatým," řekl Vicenec. Podobné to bylo i na druhé straně. „Od nás čtrnáct hráčů skončilo kvůli bolestem v nemocnici," uvedl sportovní manažer České Třebové Vladimír Vaněk.

Za vše může stará rolba

Jádrem problému je zastaralá rolba. „My máme už pět let elektrickou rolbu, protože jsme za plynové dostávali pokuty. Jenže ta se minulý pátek rozbila. Klíčová součástka se musela dovézt z Itálie, ale do zápasu se nestihla přivézt, a tak jsme dva dny před utkáním jeli do Králíků pro starou plynovou rolbu," prozradil Vicenec.

„My jsme naštvaní, protože se jedná o neseriózní až skandální chování domácích. Oni věděli, že mají problémy s rolbou. Poslali si pro starou do města, kde se ani hokej nehraje. A pak rolba nadělá takovou paseku. Zvažujeme právní kroky," čertil se Vaněk.

Přivolaní hasiči na ledové ploše naměřili koncentraci oxidu uhelnatého 60 ppm, přičemž jednotka ppm neboli parts per million vyjadřuje miliontiny celku. U oxidu uhelnatého je hladina překračující 150 až 220 ppm již životu nebezpečná. Ve skladu naměřili hasiči kolem 80 až 100 ppm a ve strojovně rolby na propan-butan naměřili 130 ppm.

Za nebezpečnou koncentraci oxidu uhelnatého se považuje překročení 100 ppm. Většina hlásičů oxidu uhelnatého spouští poplach již při 70 až 80 ppm.

K odvětrání haly hasiči nasadili přetlakovou ventilaci a bylo spuštěno i odvětrání haly. „Hasiči provedli závěrečné měření, kdy přístroje ukazovaly nula ppm. Hala byla hasiči průběžně monitorována a následně pro veřejnost uzavřena a předána správci," uvedla Horáková.

Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství této látky. Prvními příznaky otravy jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. V případě otravy člověk kolabuje nedostatkem kyslíku. Vnitřně se udusí, když se na krvinky místo kyslíku naváže oxid uhelnatý.