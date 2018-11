HOKEJ ON-LINE: Kometa v osmifinále Ligy mistrů zvyšuje náskok! Plzeň se představí v Itálii

Hokejisté Brna a Plzně hrají první zápasy osmifinále play off Ligy mistrů. Úřadující český šampion Kometa bojuje s nejlepším finským týmem z posledních let Tapparou Tampere (stav zatím 3:1), Škoda změří síly s italským Bolzanem. Oba duely můžete sledovat na Sport.cz v podrobných on-line reportážích.

Brňany čeká porovnání kvality české a finské ligy. Oba týmy jsou v domácích soutěžích před reprezentační přestávkou kvůli turnaji Karjala shodně na šestém místě.

Plzeň v posledních vystoupeních zrovna nezářila a po čtyřech porážkách za sebou klesla v extralize až na devátou příčku. V základní skupině Ligy mistrů si ale vedla skvěle, během šesti utkání ztratila jediný bod a zůstala jediným neporažených celkem v tomto ročníku.

Odvety jsou na programu za týden. Brno i Plzeň jsou ve stejné polovině pavouku play off. Pokud by oba týmy zvládly nejen tuto sérii, ale i nadcházející, měl by český hokej jistotu zastoupení v závěrečném boji o European Trophy pro vítěze, neboť Kometa se Škodou by se v semifinále postavily proti sobě.