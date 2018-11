Zvykám si a není to ideální, říká Červenka o Curychu. V Edenu na něj dýchla minulost

V Curychu vám problém zahrát si na exhibici nedělali?

Dostali jsme čtyři dny volno, v Curychu se mám hlásit až v pondělí ráno. Věděl jsem, že pojedu domů do Česka, tak jsem pochopitelně kývnul i Pavlu Kolaříkovi se svou účastí na jeho rozlučce. Jsem rád, že jsem po dlouhé době viděl některé kluky, bylo to příjemné.

A taky jste si zase mohl zahrát na starém zimáku v Edenu, že?

Jasně a musím říct, že se toho na něm za ty roky moc nezměnilo. Na člověka dýchly vzpomínky z minulosti. Mám radost, že dorazilo hodně lidí, snad si užili stejnou zábavu jako my hráči.

Zatímco jste bavili lidi v Edenu, národní tým hraje v Helsinkách turnaj Karjala. Říkal vám kouč národního týmu Miloš Říha, proč vás nenominoval?

Přímo pan Říha se mi neozval, dvakrát jsem ale mluvil s Albim (Robertem Reichlem, asistentem trenéra) a říkal mi, že teď pojedou jiní hráči. Že když tak uvidíme v prosinci na turnaj do Ruska. Pokud budu mít formu a bude o mě zájem, vždycky rád přijedu reprezentovat. Kdyby to ale z mé strany nebylo ono, rozhodně se nikam nebudu cpát. Bude záležet jen na mých výkonech za Curych.

Do něj jste zamířil před sezonou z jiného švýcarského klubu, Fribourgu. Jak jste zatím spokojený?

Přišel jsem do nového, takže to pořád beru jako začátek, který ale není úplně ideální. Zvykám si na novou organizaci, spoluhráče. Žádný začátek není jednoduchý, musí si to po všech stránkách sednout. Věřím, že postupně se to bude zlepšovat. Že s týmem budeme v tabulce výš a že i já se budu cítit líp.

V tabulce švýcarské ligy jste coby obhájci titulu až sedmí, vy jste svůj první ligový gól vstřelil až v posledním kolem, po dvanácti zápasech. Čekal jste od sebe víc?

Příjemné to nebylo. Nebudu lhát, že jsem své góly neměl v hlavě. Šancí jsem měl celkem dost, jenže mi to tam nepadalo a celkově jako tým dáváme málo gólů. Pauza teď přišla vhod, věřím, že si během ní odpočinu.

Berete to tak, že nejdůležitější fáze sezony, během níž bude mužstvo vaše góly potřebovat, stejně teprve přijde?

Během sezony vždycky přijdou chvíle, kdy to není úplně ono. Mým cílem je, když to řeknu na rovinu, se co nejlíp připravit na play off. Proto z toho teď nedělám takovou vědu, i když bych byl rád, kdyby se to postupně zlepšovalo.

Jakou vědu z nepříliš úspěšného vstupu do sezony dělají šéfové klubu?

Tabulka je vyrovnaná, navíc máme ze všech týmů odehráno nejmíň zápasů. Druhá věc je, že Curych minulou sezonu vyhrál titul ze sedmého místa po základní části. Podobnou situaci tam tedy dobře znají, i když optimální není. Možná za to může náročný program, kromě ligy hrajeme i domácí pohár a Ligu mistrů. Nemáme moc času na přípravu, zápasy jdou rychle za sebou. Někomu to vyhovuje.

Vám ale moc ne, že?

Jsem radši, když mám trochu volna na potrénování, abych se na utkání dobře nachystal. Na začátku sezony jsem byl navíc trochu zraněný, tak jsem se pak co se týče tréninků musel lehce šetřit, aby se mi to nevrátilo zpátky. Musel jsem ale hrát, i když jsem nebyl připravený úplně optimálně.

Když odhlédneme od hokeje, jak se vám s rodinou v Curychu líbí?

Dobré město, najdeš v něm všechno, co potřebuješ. S rodinou nám Curych přijde jako Praha, i když to není hlavní město Švýcarska. Bydlíme na kraji města, okolo je les a máme svůj klid. Všechno mi tam vyhovuje.