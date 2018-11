Zlatá medaile hokejistů z Nagana je v dražbě. Její majitel chce zůstat v anonymitě

Majitel medaile si přál zůstat v anonymitě, takže jeho jméno se zájemci o cenný kov (alespoň prozatím) nedozví. Medaile je prý ale se stoprocentní jistotou originál.

Zlatá medaile z Nagana je v dražbě.

LiveBid.cz

Medaili v Naganu obdrželo všech třiadvacet hráčů, kteří tehdy byli součástí týmu. Na turnaji přitom nemuseli odehrát ani minutu. To je i případ brankáře Romana Čechmánka. Mohl by být právě on tím mužem, který medaili nabízí? V minulosti se totiž dostal do finančních potíží...

Vyvolávací cena medaile byla stanovena na jeden milion korun, aktuální cena je pak už o sto tisíc vyšší. Datum finální aukce je pak stanoveno na první prosinec.

Z naganských šampionů se zlaté medaile z Turnaje století zatím zbavil jen obránce Petr Svoboda. Střelec jediného gólu ve finále proti Rusům ji před dvěma lety daroval Nadaci Jakuba Voráčka, která podporuje pacienty s diagnózou roztroušené sklerózy.