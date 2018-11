Kapitán řádil, Indiáni jsou ve čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů. Dál jde i Kometa

Plzeňský Milan Gulaši je sice na snímku v poněkud nehokejové pozici, ale do sítě Bolzana vstřelil během úvodní poloviny utkání Ligy mistrů hattrick. Na snímku mu dělají společnost brankář Jacob Smith a Andrew Crescenzi z Bolzana.

V domácí extralize se sice Indiáni z Plzně trápí, z posledních šesti zápasů vyhráli jediný, na mezinárodní scéně jsou však Západočeši postrachem soupeřů. V aktuálním ročníku Ligy mistrů ještě nenašli přemožitele, když vyhráli všech osm zápasů.

Do odvety s Bolzanem šli s vědomím jasné výhry v prvním utkání na ledě soupeře, ale i doma jela Plzeň na plný plyn. V jejím dresu exceloval útočník Milan Gulaš. V první třetině poslal Indiány do vedení proměněným nájezdem. V prostřední dvacetiminutovce zkompletoval hattrick a ještě před odchodem do kabin přidal svůj čtvrtý gól. Nakonec Gulaš ještě asistoval u gólu na konečných 6:2.

Postupová přestřelka ve Finsku

Brno sice vyhlásilo, že odvetu na ledě Tappary Tampere bere s plnou vážností, ale realita vypadala jinak. V první třetině totiž nabrali úřadující čeští mistři dvoubrankové manko a jejich náskok po domácí výhře 5:1 se povážlivě tenčil.

Jenže ve druhé třetině Kometa dala najevo, že žádné drama nepřipustí a během pár desítek sekund Kašparem a Zaťovičem srovnala na 2:2. Pak ale znovu zabral finský soupeř a odskočil na dvoubrankový rozdíl. Úřadující čeští mistři však komplikace nepřipustili, v závěrečné části dokonce otočili skóre na 5:4 a o postupujícím nebylo pochyb. V závěru se Tappara sice dočkala vyrovnání na 5:5, ale i tak je v Lize mistrů letos na konečné.

Pakliže by Brno s Plzní postoupily i ze čtvrtfinále, měl by tuzemský hokej jistého zástupce v boji o European Trophy pro vítěze, neboť v semifinále by došlo na český souboj.

Hokejová Liga mistrů, odvetné osmifinálové zápasy: Plzeň - Bolzano 6:2 Branky: 16., 22., 24. a 34. Gulaš, 26. Preisinger, 52. Indrák - 29. Insam, 34. Findlay. První utkání 6:1, postupuje Plzeň. Tappara Tampere - Kometa Brno 5:5 Branky: 31. a 45. Erkinjuntti, 2. Vittasmäki, 12. Falth, 58. Jasu - 24. Kašpar, 25. Zaťovič, 49. J. Hruška, 54. Mueller, 56. Dočekal. První utkání 1:5, postupuje Kometa Brno.