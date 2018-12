Klobouk dolů, smekl mladík Frodl před týmem. Po vyrovnání mu spadl kámen ze srdce

„Strašně moc jsem si zápas užil. Věděli jsme, o co se hraje a nikdo nemohl čekat výsledek 6:6. Něco mě trefilo, jejich brankáře taky, závěr utkání byl neskutečný," zmiňoval infarktovou koncovku 22letý gólman.

Necelé tři minuty před koncem základní hrací doby totiž poslal Švédy do vedení Alvarez, jenže domácí neklesli do kolen a při power play si vynutili prodloužení. „Byl jsem naštvaný, že jsme inkasovali. Takže jsem si sedl na střídačku a koukal matně na tabuli. A najednou gól! Spadl mi kámen ze srdce," vykládal Frodl.

Zaskvěl se i v nervydrásajícím rozstřelu, byť pro něj nezačal zrovna šťastně. „Zase jsem dostal první gól mezi nohy. Říkal jsem si, ty jo, já jsem debil. Ale pak už mě to naštěstí třikrát trefilo. Tušil jsem, že budou spíš střílet než chodit do kliček," tvrdil ryšavý brankář a svůj tým zahrnul velkou chválou. „Byl to zápas zvratů, před koncem jsme vyrovnali a pak to otočili v nájezdech. Klobouk dolů!"

Frodl se mezi tyče v letošním ročníku Ligy mistrů postavil teprve potřetí, úterní večer mu však dozajista dlouho uvízne v paměti. „Zápas asi patřil k těm topovým, ale doufám, že podobných zažiju za kariéru ještě hodně," usmíval se mladík, jenž po děkovačce zůstal na ledové ploše a nadšené publikum bavil parádičkami.

„Fanoušci byli skvělí. Když srovnám oba zápasy, tak ve Švédsku přišlo asi pět set lidí, a to je myslím nedůstojné. V Plzni bylo přes čtyři tisíce lidí, fandili, prostě bomba. I díky nim jsme to zvládli," dodal.