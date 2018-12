Útočník Koblížek podepsal novou smlouvu v Oulu

Odchovanec Komety Brno působí v Oulu již od roku 2013 a v této sezoně je pevnou součástí kádru aktuálně vedoucího týmu soutěže. V dosavadních 28 zápasech nasbíral 13 bodů za šest branek a sedm asistencí.

Celkem má účastník mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let v nejvyšší finské soutěži na kontě včetně play off 50 utkání a 18 bodů (7+11). Letos se podílel i na zisku mistrovského titulu Kärpätu.