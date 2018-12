Oceláři vyrazili do práce. Čeká je nejstarší hokejový turnaj na světě

„Nebude to výlet, jedeme do práce. Turnaj vnímáme prestižně, ale nikdo nám snad neurve hlavu, pokud bychom neuspěli. Prakticky jeden zápas bude rozhodovat o tom, jestli to bude úspěch nebo ne. Cestujeme tam s tím, že chceme vyhrát," řekl pro klubový web kapitán Lukáš Krajíček.

Pod alpskými velikány rozehraje Třinec turnaj s Magnitogorskem, který vede český trenér Josef Jandač. Utkání začíná ve středu od 15:10. Poté Oceláři změří síly ve skupině s KalPou Kuopio. Zde záleží termín utkání na výsledku úvodního duelu.

Rozpis Spengler Cupu.

Hlavním koučem Třince se pro švýcarský turnaj stal Marek Zadina, který dočasně nahradil Václava Varaďu, jenž vede reprezentaci do dvaceti let na světovém šampionátu ve Vancouveru. Zatímco Varaďa bude na dvacítkách dohlížet ze střídačky i na Zadinova syna Filipa, jednu z největších hvězd juniorského týmu, Zadina starší bude synovy výkony sledovat jen na dálku ze Spengler Cupu.

„Bude to (Spengler Cup - pozn. aut.) super turnaj se skvělou atmosférou a s obrovskou tradicí. Čekají nás střetnutí se špičkovými evropskými mužstvy. Rozhodně tam nejedeme na zimní dovolenou, popereme se o co nejlepší výsledek. Proti Magnitogorsku jsme už v Davosu hráli během letošní olympijské pauzy, ale teď to bude úplně jiný a daleko silnější tým," je přesvědčený Zadina.

Spengler Cup Skupina Cattini Davos, Kanada, Norimberk Skupina Torriani Oceláři Třinec, Metallurg Magnitogorsk, Kalpa KuoPio

Oceláři odletěli v úterý v poledne směr Curych, odtud je čekala cesta autobusem do Davosu. Vítězové obou skupin postoupí přímo do semifinále, ostatní mužstva čeká čtvrtfinále. Finále se hraje 31. prosince.

Začátky Spengler Cupu se datují k roku 1923, kdy turnaj založil lékař a hokejový nadšenec Carl Spengler. Nejvíce titulů z těchto klání má Kanada a Davos, obě mužstva dosáhla na patnáct prvenství.

Z českých celků slavili sedmkrát hráči LTC Praha, pětkrát Dukla Jihlava. Poslední československá radost se datuje k roku 1982, kdy vyhráli hokejisté Jihlavy. Poslední tři ročníky patřily týmu Kanady.