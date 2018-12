HOKEJ ON-LINE: Srovnáno! Oceláři krutě platí za neproměněné šance

„Proti Magnitogorsku jsme už v Davosu hráli během letošní olympijské pauzy, ale teď to bude úplně jiný a daleko silnější tým. Bude to pro nás nová zkušenost, která ukáže, jak na tom momentálně opravdu jsme. Bude to velmi dobré měřítko kvality," myslí si trenér Marek Zadina.

Začátek zápasu je naplánován na 15:10. „Mají zkušené kluky, kteří hráli v reprezentaci. Budeme muset hodně dobře bránit, když Šimon bude čapat, tak máme šanci na vítězství," řekl pro klubový web před duelem pod alpskými vrcholky kapitán Lukáš Krajíček.

🚨 GÓÓÓL! Prvním střelcem letošního Spengler Cupu je MARTIN ADAMSKÝ! #SpenglerCup pic.twitter.com/h8j7zsJXI8 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 26. prosince 2018