Bokroš odmítá kritiku a ztrácí chuť pokračovat: Vysypali na mě kýbl hnoje ti hráči, kteří měli nějaký problém

Trenér slovenské hokejové dvacítky Ernest Bokroš po návratu z mistrovství světa v Kanadě odmítl, že by hráče urážel a ponižoval tak, jak ve svém vyjádření na sociálních sítích uvedli jeho svěřenci Martin Pospíšil a Miloš Fafrák. Později naznačil, že už nemá chuť pokračovat v práci na střídačce slovenského reprezentačního výběru do 20 let, kde stojí nepřetržitě od roku 2011. Dotkla se ho ostrá kritika.

Ostrá vyjádření ze strany hráčů směřovala ke stylu chování kouče i jeho způsobu motivace na zápasy. „Trénuju už 27 let a teď na mě vysypali kýbl hnoje hráči, kteří se mnou měli nějaký problém. Pospíšil přijel a cítil se jako lídr, jenže my ho v takové pozici neviděli, a v jeho facebookovém statusu je plno lží, které se pokusím vyvrátit," prohlásil Bokroš na mimořádné tiskové konferenci v Bratislavě.

„Pospíšil nám po přípravném utkání s Českem, které se mu moc nepovedlo, oznámil, že je nemocný, a my se museli rozhodnout, jestli ho necháme u týmu. Kapitán Feherváry po domluvě s ním tlumočil přání mužstva a řekl, ať mu dáme tři dny na uzdravenou. Kývl jsem, že tedy dobře, zůstává, a necháme si i náhradníka Okuliara, i kdybych to měl já zaplatit vlastní kartou," řekl Bokroš.

Odmítl také, že by Pospíšila vzal do mužstva až po nařízení generálního manažera Šatana. „To je další blud, Miro Šatan ani nikdo další mi do kompetencí nezasahovali. Rozhodoval jsem se podle sebe a nesl za to i odpovědnost," reagoval Bokroš a celou situaci se snažil ozřejmit i manažer Roman Úlehla. Pospíšil měl podle něj na kemp do Nanaima dorazit původně už 15. prosince.

„Jeho zámořský klub ale požádal, abychom to o den odložili a on mohl sehrát ještě jeden zápas. Když pak byl na letišti, my jeli zrovna na trénink a neměli jsme k dispozici žádné auto. Pospíšila měli původně vyzvednout organizátoři, a když se tak nestalo, tak jsem mu doporučil v tu chvíli nejlepší variantu, přijet za mužstvem taxíkem," vysvětlil manažer.

Slovenský hokejový trenér Ernest Bokroš čelí ostré kritice.

Bokroš odmítl také výtku, že zabránil dalšímu využití amerického mentálního kouče. „Bylo domluveno jen do začátku turnaje, ale jako důkaz, že jsem nebyl proti jeho působení, bych doložil skutečnost, že přijel zase před čtvrtfinále, aby měl proslov k hráčům. Kdybych ho nesnášel, jak mi Pospíšil podsouvá, tak bych tohle rozhodně nedovolil," říkal Bokroš.

Trenér ale připustil, že na tréninku použil vulgarismus. „Řekl jsem jen chlapcům, pojďte se hýbat, jste tu jako banda kok... Uznávám, bylo to škaredé slovo, někdy jsem ale prostě impulzivní, nikdy však neurážím osobně," uvedl Bokroš, jenž se chce bránit právní cestou všem nařčením, že bral úplatky. „Pokud někdo píše, že jsem v esemesce žádal o pět tisíc eur za jeho nominaci, tak na rovinu říkám, že nic takového se nestalo," namítl kouč.

K Fafrákovi uvedl, že byl podle něj v celé kauze zneužitý. „Ano, byl jsem na něj přísný, protože jsem cítil, že je potřeba z něj výkon trochu vyždímat. Možná to dost špatně nesl, ale nečekal bych, že zareaguje takhle," mínil Bokroš. A rozpory kolem toho, že Fafrák nedostal týmové vybavení, byly manažerem vysvětleny, že nechtěl hrát ve věcech, které byly sponzorsky dané, a raději volil svou výstroj.

Vedením slovenského hokejového svazu byl požádán o vysvětlení i kapitán dvacítky Martin Feherváry. „Já bych jen řekl, že některé věci se asi nemají vytahovat z kabiny. I když některé věci skutečně nefungovaly, my jsme tam byli od toho, abychom hráli hokej," řekl s tím, že oba jeho spoluhráči umístili na sociální sítě svoje stanoviska, teprve když v Kanadě odjeli z hotelu. „Nikdo nevěděl, že plánuji napsat takový facebookový status. Těžko se k tomu nějak vyjadřovat. Mohla se celá situace řešit jinak, no, už se tak stalo," doplnil Feherváry.