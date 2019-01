Plzeňany čeká lopota, ale postup zdaleka nebalí. Můžeme to otočit, burcuje Kvasnička

„Ne jednou jsme doma vyhráli o tři góly. Dáme do toho všechno," ujišťoval na oficiálním klubovém webu útočník Petr Straka.

Škoda sehrála ve Švédsku dobrou partii. Zkraje druhé třetiny zásluhou obránce Allena smazala dvoubrankový náskok, nadechovala se a vypadalo to slibně. Jenže poté třikrát inkasovala a dvojnásobný vítěz Champions League si už důležitý náskok pohlídal. „Ani mi nepřišlo, že to byly velké gólové šance. Ale kvalitou se do zakončení zkrátka dostali a prošlo to až na bránu. Měli dobrou clonu a pro gólmany to bylo těžké," posteskl si Straka.

„Tři góly jsme si dali skoro sami, což se nesmí v odvetě stát. Když ale budeme mít i trochu štěstí, můžeme to ještě otočit a postoupit," burcuje David Kvasnička. Mladý obránce zažil hodně perné dny. V pondělí odpoledne se vrátil domů z mistrovství světa dvacítek, v Česku ovšem moc dlouho nepobyl. Rovnou z letiště navíc zamířil do Plzně na trénink.

KONEC UTKÁNÍ

První semifinálový zápas zvládla lépe @frolunda_hc, naším hrdinou duelu se stal Conor Allen, který zaznamenal hattrick. V domácí odvetě budeme bojovat o smazání tříbrankového manka. #FHCvsPLZ #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/9IG2gZajGf — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 8. ledna 2019

„V Amsterdamu jsem se dozvěděl, že poletím do Frölundy, protože Connoru Allenovi se něco stalo na tréninku a nebylo jisté, že bude hrát," vysvětloval 19letý bek, který tak opět balil kufry.

„Po tréninku jsem jel domů, vyměnili jsme si s rodiči a přítelkyní dárky, protože jsem byl na Vánoce v Kanadě. Pak šel spát a probudil se ve čtyři ráno, což u mě není zvykem. V osm jsem byl zase na letišti a odletěl s týmem do Švédska," usmívá se Kvasnička, jenž se pral s časovým posunem i tréninkovým mankem. Od vyřazení s USA nebyl čtyři dny na ledě.

„Necítil jsem se nic moc. Není příjemné rovnou naskočit do takového zápasu, Frölunda je výborný soupeř. Byl jsem takový pořád ospalý, ale odehrál jsem to a teď už se to bude jenom zlepšovat," doufá plzeňský odchovanec.

Bleskově si přitom musel zvyknout i na širší kluziště. „Na rozbruslení jsem si říkal, jestli jsem na nějakém letišti. Byl to hrozný rozdíl. Přišlo mi, že zápas nebyl tak rychlý jako na dvacítkách, jenže individuální kvalita byla jiná," dodal.