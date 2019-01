HOKEJ ON-LINE: Sen o finále Ligy mistrů se Plzni rozplývá

Plzeň před týdnem utrpěla vůbec první porážku v probíhající sezoně Ligy mistrů a postup do finále soutěže, které si před dvěma lety zahrála Sparta, se jí vzdálil. Frölundě, vítězi Ligy mistrů z let 2016 a 2017, stačí k finále i dvoubranková porážka v západočeské metropoli.

Pokud Plzeň vyhraje o tři góly, půjde zápas do desetiminutového prodloužení s náhlou smrtí, případně do samostatných nájezdů. Výhra Škodovky o čtyři a více gólů v základní hrací době by ji rovnou zajistila postup.

Odveta druhého semifinále mezi Mnichovem a Salcburkem se uskuteční ve středu na ledě rakouského celku. První zápas skončil před týdnem bezbrankovou remízou.

Finále je na programu 5. února, a pokud by do něj Plzeň postoupila, měla by ho hrát doma, jelikož ze všech týmů posbírala v základní skupině i následném play off nejvíc bodů.