Zahrát si s takovými esy? Skvělá zkušenost, rozplýval se o dvacet let mladší nový spoluhráč Bednáře a Hlinky

Kdybyste mu v létě řekli, že si v této sezoně střihne mistrák s Jaroslavem Bednářem a Jaroslavem Hlinkou, nebral by vás moc vážně. Teď se sparťanský odchovanec Jiří Hozák s o dvacet let staršími matadory dokonce potkal v jedné formaci ve druholigovém Vrchlabí, které porazilo Kolín 5:4 v prodloužení.

„Byl to zážitek. Když jsem šel před sezonou do Vrchlabí, absolutně by mě nenapadlo, že mě něco takového může potkat. Jsem rád," přiznal 22letý vytáhlý útočník, který posílil ambiciózní podkrkonošský tým před touto sezonou.

„Táta mi říkal, ať si to hlavně užiju. Zahrát si zápas s takovými esy, to je skvělá zkušenost," tetelil se autor čtyř branek a pěti asistencí v této sezoně.

Přestože již před třemi lety odehrál v dresu Sparty pod koučem Josefem Jandačem dvě extraligová utkání, před velkou premiérou majitelů dohromady třinácti extraligových medailí ve II. lize nervozitu pocítil.

„Trochu ano, protože tohle jsou hráči na úplně jiném levelu. Je to něco jiného, než je člověk zvyklý. Spíš šlo o to nebát se s nimi hrát, klukům vyhovět. Nevím, jestli se mi to povedlo, ale snažil jsem se na maximum," poznamenal. Jak s ním byly obě hvězdy spokojené? „Kluci mi párkrát něco řekli, to je jasný, něco jsem tam zkazil. To se musí," poznamenal Hozák.

Vedle veteránů to neměl snadné, ostatně oba mazáci hráli naposledy soutěžní zápas na jaře minulého kalendářního roku a do zápasového rytmu se v napínavé bitvě dostávali až s ubíhajícími minutami.

„Asi to bylo vidět, že po devíti měsících to nebyla žádný sranda, nohy nám vůbec nešly. Zaplať pánbůh to kluci urvali. My jsme mužstvu moc nepomohli, ale ono se to rozjede. Je to otázka pár zápasů, nohy povolí a tělo se dostane do zápasového rytmu a bude to dobrý," zhodnotil Jaroslav Bednář, který chce coby sportovní manažer hradeckého Mountfieldu pomoci Vrchlabí do vyšší soutěže, kde by plnilo funkci farmy Východočechů.

„My se o tom, že oba budou hrát, dozvěděli před tréninkem den před zápasem. Řekli jsme si něco o založení akcí, jak si najíždět, nacvičili jsme si pár přesilovkových situací, které nám ke škodě věci v utkání moc nevyšly. Ale veškerá taktika a tvorba hry byla samozřejmě na nich. Uvidíme, jak to bude dál," uzavřel Hozák. V sobotu hraje HC Stadion Vrchlabí v Klatovech.