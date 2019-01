Hodně pokleslá zábava... Slovenský hokejista v šatně hlavou zničil televizi

Video je prý staré několik měsíců, ale na internetu bylo zveřejněno až během uplynulého víkendu, zachycuje Jendroľa vysvlečeného do půl těla v šatně Detvy.

Následně se rozběhne a ve výskoku zasáhne hlavou televizi zavěšenou na stropu kabiny. Elektronika náraz pochopitelně nevydržela. Spoluhráči se však výborně bavili, otřesený Jendroľ se pak ještě několik minut válel po podlaze.

„Bylo to ještě vloni v průběhu uplynulé sezony po tréninku. Televizor už byl rozbitý od míče, když jsme si jednou v kabině kopali. Navzájem jsme se s kluky popichovali, kdo tam vyskočí, když to bylo dost vysoko. Vyšlo to na mě," řekl Jendroľ pro cas.sk.

A odmítal, že by byl po nárazu otřesený, byť to tak na pořízeném videu vypadalo. „Nic se mi nestalo. Je to už dávno a šlo jen o srandu, nemělo se to dostat ven z kabiny. Nevím, kdo to teď vytáhnul. Netěší mě to, ale nebudu to řešit a pátrat po tom. Nejsem detektiv," uzavřel Jendroľ.