Drsný konec. Malého hokejistu vyloučil klub kvůli chování rodičů

A dost! Týmu velí trenér a nikoliv rodiče. Vedení hokejového klubu SC Kolín se rozhodlo vyloučit jednoho z mládežnických hráčů týmu do deseti let údajně kvůli chování jeho rodičů. Šéfové Kolína nerozdýchali počínání rodiče zmíněného hráče během zápasu a po jeho skončení. O případu informují internetové stránky středočeského klubu. „Přístup rodičů tohoto hráče se výrazně rozchází s cílem a sportovním směrem, kterým se SC Kolín ubírá," informuje klub.

Pro trenéry týmu to musel být šok. Jeden z kolínských hráčů byl totiž během utkání vlastním rodičem odveden ze střídačky a postaven mezi diváky, odkud s brekem sledoval hrající kamarády. Důvodem bylo zařazení malého hokejisty do třetí formace trenérem, podle představ rodičů do ní ale jejich dítko nepatřilo.

„Celá situace následně vyvrcholila v restauraci při obědě celého týmu, kde byl trenér dané kategorie slovně napaden před zraky všech hráčů. Bohužel je to o to horší, že se jedná o kategorii hráčů do 10 let," píše se na stránkách kolínského klubu. A tak se vedení rozhodlo věc řešit. Radikálně. „Je nám velice líto tohoto hráče, který nemůže za chování svých rodičů, ale jiná možnost není."

Aby toho nebylo málo, další incident přišel po skončení turnaje. Podle internetových stránek kolínského klubu jeden z rodičů zaslal trenérovi výhružnou SMS. „Důvodem bylo střídání jeho syna na pozici brankáře, ke kterému paradoxně došlo z důvodu závady na výstroji, nikoliv rozhodnutím trenéra. Nic by na celé situaci nezměnil ani fakt, že by ke střídání došlo rozhodnutím trenéra," uvádí zpráva na webu kolínského klubu.

Zde již šéfové klubu tak drsní nebyli. Rodič byl jen písemně upozorněn, že pokud se bude tato situace, nebo jí podobná, jakkoliv opakovat, bude klub nucen postupovat stejným způsobem jako v prvním případě. „Vedení SC Kolín tímto dává jasně najevo, že takovéto prohřešky proti morálnímu kodexu, sportovnímu směru a nastaveným pravidlům nebude tolerovat," stojí ve vyjádření SC Kolín s tím, že klub stojí za všemi trenéry.

„Velice si vážíme všech rodičů, kteří obětují obrovské množství času a své děti vedou ke sportu. Podporují je morálně a investují nemalé finanční částky, aby jejich děti mohly hokejově vyrůstat. Proto musíme udělat maximum pro to, aby tyto ojedinělé případy nenarušovaly výchovu a sportovní trénink všech hráčů napříč klubem."