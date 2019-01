Král o cestách, jak vzkřísit český hokej: Když narazíme na neochotu klubů, nelze k ničemu dospět

Co by se mohlo změnit v českém hokeji, aby se více prosazovali mladí hráči?

Co především chcete prosadit?

Odborné komise svazu musí do 12. února předložit návrhy a ty někdy v dubnu, květnu projedná výkonný výbor Českého hokeje. Za sebe bych třeba prosazoval zavedení přímého postupu a sestupu ve všech soutěžích. Zdá se mi nejsportovnější řešení, vždy jeden tým nahoru a jeden dolů. Aby někde končila sezona už v polovině února, to mě přijde proti logice. Snažím se tedy docílit toho, aby všichni hráli až do dubna, a to půjde jen při odbourání baráží.

Opravdu věříte, že dokážete zrušit baráž přes dosavadní nesouhlas klubů?

Před třemi čtyřmi lety to kluby skutečně zavrhovaly, ale z diskuzí v poslední době mám dojem, že čím dál víc zástupců extraligy i první ligy se k tomu začíná stavět vstřícně. Takže vidím reálně, že by ke změně mohlo dojít.

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd (vlevo), předseda hokejového svazu Tomáš Král a nový trenér reprezentace Miloš Říha.

Vlastimil Vacek, Právo

Dokážete pod tím dojmem revokovat i rozhodnutí učiněné před dvěma lety, že se z první ligy nesestupuje?

Myslel jsem si, že této možnosti kluby využijí a zapojí víc mladé hráče, když jim nebude tři roky hrozit pád. Čekal bych, že takhle zareagují všechny, možná kromě tří až čtyř, které mají postupovou ambici. Výsledek je ale šokující, téměř vůbec nic se nezměnilo.

Co s tím ale budete dělat?

Příští sezonu se první liga odehraje se šestnácti týmy, potom existuje možnost rozdělení do divizí a postupného snížení účastníků až na původních čtrnáct. Když to bude nutné, tak snad do toho dokážeme i ostře říznout.

Mladí do dvaceti let dostávají malý prostor i v extralize dospělých, jak do toho můžete zasáhnout jako vedení Českého hokeje?

Před pár lety jsme se jako svaz odhodlali k nějaké regulaci, aby se uvolnil prostor pro mladé v sestavě, jenže před letošní sezonou extraligové kluby přišly s tím, že už to není potřeba. Tak jsme vyhověli. Ve světě není běžné regulovat počet hráčů v profesionálních soutěžích, protože tím zasahujete do chodu soukromých subjektů. Nařizovat majiteli klubu, který do toho dává obrovské peníze, kolik hráčů a jakých musí hrát, je komplikované.

Hokejista David Pastrňák (vpravo) s maminkou a Tomáš Král během slavnostního vyhlášení ankety Zlatá hokejka.

Vlastimil Vacek, Právo

Takhle to ale vypadá, že český hokej řídí hlavně kluby?

Svaz řídí soutěže, má na svých bedrech i reprezentaci, ale tam hráče dodávají kluby, a když narazíme na jejich neochotu, nelze k ničemu dospět. Kdybychom byli firma, tak vám řeknu, že to prostě bude tak jak chce šéf, jenže jsme sportovní sdružení a názory klubů nás zajímají, o to mě šlo i svoláním Hokejového fóra, aby majitelé neřešili jen okamžitý prospěch a neviděli pouze své zájmy a dívali se na věci s větší perspektivou a jasnou vizí budoucnosti.

Dokážete alespoň od stolu zrušit tabulkové ceny za dospělé hokejisty bez smlouvy?

O tabulkách diskutujeme snad deset let. Mám jednoznačný názor, že jejich existence je špatná. Bez dohody s kluby a přesvědčování o správnosti navržené cesty ale nejde ke změně dospět. Musíme vidět i jejich ekonomiku. Tabulkové ceny hráčů jsou totiž součástí jejich majetku a jejich zrušení je může přivést do velkých problémů.

Odstupné se ale stává diskriminací českých hráčů, kteří si nesou na zádech pomyslný batoh milionové ceny a kluby často sáhnou spíš po levnějším cizinci. To vám nevadí?

Výchova hráče zůstává především na klubech. Pro nás je důležité, že funguje projekt akademie v Litoměřicích sdružující hráče do 20 let z různých klubů a podobně to chceme už od příští sezony nastavit i někde na Moravě. Libor Zábranský jako člen výkonného výboru si to rád vzal na starosti a je na něm, aby vytipoval některé lokality, ve kterých bychom našli ochotu program takhle nastavené akademie plnit a dodržovat pravidla.

Jak chcete zabránit nešvaru, kdy je v nižších věkových kategoriích neúměrný tlak na výsledky?

Je tam důležitá i osvěta směrem k rodičům, aby z toho nedělali dětem práci a spíš je vedli k radosti ve hře. Snažíme se proto dostat už k žáčkům profesionální trenéry, které platí svaz, ale je to do značné míry o myšlení a přístupu. Do šestnácti, sedmnácti naši hráči ve světové konkurenci obstojí, pak přichází ten zlom možná i s ohledem na různou biologickou akceleraci. Prostě bychom potřebovali, aby mladí v tréninku dostávali lidově řečeno víc za uši a nestačilo jim to, co umí. Vlastně jde jen o to, aby všichni dělali práci tak, jak se má. Pokud to někde nefunguje, tak do toho asi budeme muset tvrději zasáhnout.