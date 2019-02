Český reprezentant poznává krásy Švýcarska. Ani na Rusko ale nemůžu říct nic špatného, tvrdí

Davos si tedy nemůžete vynachválit?

Užívám si to, je to super. Krásné prostředí, švýcarská liga je kvalitní, hraje se tam kombinační hokej nahoru dolů. Davos má perfektní zázemí, všechno šlape. I atmosféra během zápasů je úžasná.

Mít angažmá ve Švýcarsku je přáním spousty českých hokejistů...

Musím říct, že i mě to vyhovuje. Všechno mám blízko, každý den jsem doma a i rodina má skvělé zázemí pro život. Prostě super po všech stránkách.

Oproti štaci v Nižném Novgorodu v minulé sezoně jste si tedy polepšil?

V Rusku jsem taky neměl žádný problém, i ženě se tam líbilo. Na Rusko nemůžu říct nic špatného.

Dostanete se občas i na lyže, nebo je máte ve smlouvě zakázané?

Každý je má zakázané, ale kdybych se chtěl jít s děckama projet, s opatrností a rozumem by to šlo. Pochopitelně by to nebyly žádné černé sjezdovky. Už plánuju, že děti půjdou do lyžařské školky. Moc se na to těším.

Tomáš Kundrátek.

Vlastimil Vacek, Právo

Davos patří k tradičním švýcarským klubům, letos se mu ale nedaří. V tabulce je na předposledním jedenáctém místě a v listopadu dokonce po dvaadvaceti letech skončil trenér Arno Del Curto. Jaká je v klubu nyní atmosféra?

Po svém příchodu si hokej užívám, bohužel jsme ale v tabulce tam, kde jsme. Snažím se přinést herní pohodu a cítím, že se trošku zvedáme. Necítím žádný tlak, je ale pravda, že už se začínáme připravovat na skupinu o udržení.

Del Curta nahradil lotyšský kouč Harijs Vitolinš, který v KHL vedl třeba Dynamo Moskva a byl asistentem trenéra v Petrohradu. Z KHL vás prý dobře znal, proto o vás měl velký zájem...

Přeci by si nepřivedl někoho cizího, koho vůbec nezná. Byl jsem moc rád, že si mě vybral. Dává mi hodně prostoru, hrál jsem i 28 minut za zápas, což je skvělý. Dostal jsem tím takový druhý náboj.

Jaká je švýcarská nejvyšší soutěž ve srovnání s tou českou?

Největší rozdíl je asi v rychlosti, ve Švýcarsku se opravdu hraje nahoru dolů.

Rád byste v klubu zůstal i v další sezoně?

Co bude po sezoně, se teprve uvidí. Zatím nemám žádné náznaky.