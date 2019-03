Brutální hon na hvězdu ve slovenské extralize. Opora Nitry ho odnesla šesti vyraženými zuby

Vypadalo to, jak by před druhým utkání čtvrtfinálové série play off slovenské ligy dostali jasný úkol - za každou cenu vyřadit ze hry nejproduktivnějšího hráče Nitry po základní části Róberta Lantošiho. Hokejisté Trenčína třiadvacetiletého útočníka naháněli po ledě téměř celý zápas a Lantoši nakonec zápas opravdu nedohrál. Po zákeřných zákrocích hráčů soupeře přišel o šest zubů...