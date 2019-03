Hvězda se loučí! Radivojevič ukončil kariéru

Radivojevič loni přivedl Duklu až do finále slovenské ligy, kde podlehla Banské Bystrici. „Šesté utkání proti Nitře bylo mým posledním. Samozřejmě, raději bych končil vítězstvím a s pohárem nad hlavou, ale takový je hokej. Jsem moc rád, že jsem mohl ukončit kariéru tam, kde jsem ji začal," řekl útočník po utkání novinářům.

Bývalý hráč Liberce chce zůstat u trenčínského hokeje. „Myslím, že mám co nabídnout. V nejbližších dnech si sedneme s vedením a prodiskutujeme, co dál," dodal osmatřicetiletý útočník. „Svou kariéru jsem si moc užil, ale začíná nový život. Už i tělo říká, že stačí. Mám tři děti a je čas se jim věnovat," uvedl.

Liberecký útočník Branko Radivojevič a trenér Filip Pešán během extraligové bitvy se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Radivojevič se prosadil i v zámoří, kde hrál v NHL za Phoenix, Philadelphii a Minnesotu. V NHL odehrál 399 duelů s bilancí 52 branek a 68 gólových přihrávek. V 31 zápasech play off přidal dva góly a asistenci. Po návratu do Evropy si zahrál také KHL a tři sezony odehrál v Liberci. „Titulu v Liberci si moc vážím. Byl to můj jediný klubový," připomněl Radivojevič.

Ve slovenském dresu získal dvakrát bronz ze světových šampionátů v letech 2003 a 2012 v Helsinkách. „Reprezentace byla nejvíc. Jediné, co mě mrzí, že nám nevyšel bronz na olympiádě ve Vancouveru," dodal Radivojevič.