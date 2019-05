Zaplaťte dluhy. A rychle! Slavný hokejový klub dostal ultimátum

Vzdal účast v Kontinentální hokejové lize a přihlásil se do slovenské nejvyšší soutěže, stejně ale hokejový Slovan Bratislava řeší kupu problémů. Možná totiž nebude mít kde hrát, varoval klub ve svém prohlášení bratislavský Primátor Matúš Vallo.

„Platí to, co jsme uvedli dřív. Pokud Slovan nevyrovná dluhy, nebude na stadionu hrát. Jsme připravení s klubem jednat, ale dozví se od nás jen to, co už bylo řečeno dřív," uvedl Vallo.

Město se prý již připravuje na alternativu, že se budou prostory stadionu využívat na jiné kulturní a sportovní akce, pokud Slovan na stadionu skončí. Klub dluží peníze za nájem, služby s ním spojené, nezaplatil ani smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Přitom už v dubnu vedení Slovanu zveřejnilo, že podepsalo smlouvu s novým strategickým partnerem a klub měl začít konsolidovat dluhy. Jednání s investorem však nakonec ztroskotala, což před pár dny přiznal Juraj Široký mladší, člen představenstva Slovanu. Dluhy tak přetrvávají a nikdo netuší, jak bude situaci řešit.