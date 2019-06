Domluveno, Kovář míří do Švýcarska! Může být ale uvolněn do NHL

Mluvilo se o tom už delší dobu, teď už je smlouva podepsaná. Poté, co český hokejový reprezentant Jan Kovář oznámil, že příští sezonu už nebude působit v Plzni, strhl se o něj mezi zahraničními kluby boj. Ten nakonec vyhrál švýcarský Zug, devětadvacetiletý útočník podepsal s vicemistrem tamější nejvyšší soutěže roční smlouvu. V ní má však Kovář klauzuli, že v případě zájmu z NHL bude do zámoří uvolněn.

„V Zugu jsme byli nedávno s manželkou, zašli s lidmi z klubu na večeři, po které mi žena sama říkala, že to jsou lidi, jako kdybychom je znali celý život. Mají svoji vizi, která se mi strašně líbí. Všechno dávalo smysl," vysvětloval v pondělí večer před vyhlášením ankety Zlatá hokejka Kovář, proč se poprvé v kariéře rozhodl vyzkoušet švýcarskou ligu.

„Třikrát jsem seděl s generálním manažerem Zugu, dvakrát s hlavním trenérem. Strašně se mi líbily jejich plány a vize," pokračuje Kovář, který považuje švýcarskou ligu za špičkovou soutěž.

„Spousta špičkových evropských i zámořských hokejistů chtějí ve Švýcarsku hrát. Ani se nemusíme bavit, jak jde švýcarský hokej nahoru. Počítám s tím, že úroveň hokeje tam bude výborná," soudí Kovář, jenž by se v novém klubu měl hlásit na konci července.

Že však bude ve Švýcarsku příští sezonu opravdu hrát, ještě není stoprocentní. Vše by změnilo případné laso z NHL. „Ve smlouvě mám klauzuli, že do určitého data by mě Zug v případě zájmu o mě musel pustit do NHL. Přesný termín ale nechci prozrazovat. Zatím ale nic nepřišlo. Nějaké jednání sice proběhla, ale nakonec to jeden člověk smetl ze stolu. Je to škoda," mrzí Kováře.

Ten se do NHL pokoušet prorazit už loni, v NY Islanders ani v Bostonu ale první tým neudělal, a tak se nakonec rozhodl pro návrat do Plzně. „Kdyby mě teď někdo z NHL chtěl a nabídl mi smlouvu, šel bych do ní za každou cenu. I s tím vědomím, že bych se mohl spálit jako v uplynulé sezoně. Teď už bych alespoň věděl, do čeho bych šel," je přesvědčený Kovář.

„Když NHL nevyjde, jsem připravený strávit příští sezonu ve Švýcarsku," má jasno Kovář, jehož pobavily zvěsti v médiích, že mu Zug připravil roční smlouvu na 900 tisíc švýcarských franků (více než 20 milionů korun).

„Trošku jsem se tomu zasmál. Posílal jsem to generálnímu manažerovi klubu s tím, že za takových podmínek smlouvu určitě podepíšu. Ta částka je smyšlená. A několikanásobně nadsazená," uzavírá.