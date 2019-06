Český mistr světa a účastník tří olympijských her mění klub

„Jsem nadšený, že budu příští sezonu hrát za Lakers. Už se nemůžu dočkat začátku nového ročníku," hlásí pro klubové stránky český mistr světa z roku 2010, účastník osmi světových šampionátů, posledních tří zimních olympijských her a Světového poháru v roce 2016.

Červenka má za sebou smolnou sezonu, na kterou by kvůli zdravotním patáliím raději co nejrychleji zapomenul. Plicní embolie ho nejprve vyřadila ze hry na více než tři měsíce, ke konci sezony jej zase trápily problémy s kyčlí a zády. V základní části tak odehrál jen 22 zápasů, v nichž měl ale průměr skoro bodu na zápas. Ve čtyřech duelech play off pak zaznamenal gól a tři asistence.

I proto se kouči národního týmu Miloši Říhovi omluvil z účasti na mistrovství světa. Nyní už je ale slávistický odchovanec, který v KHL nastupoval za Omsk, pražského Lva či Petrohrad a v NHL jednu sezonu za Calgary, stoprocentně fit.

„Roman prošel všemi kondičními a zdravotními prohlídkami. Je ve špičkovém stavu, který mu umožňuje hrát na nejvyšší úrovni několik let. Je to absolutní profesionál, své kvality prokázal ve všech ligách, kde působil," řekl sportovní ředitel Rapperswilu Janick Steinmann.

Roman Červenka během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„V Romanu Červenkovi jsme získali zkušeného centra, který je výborný i do přesilovek. Jeho útočné kvality nám pomohou," dodal Steinmann.