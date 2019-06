Čas běží. Jak dopadnou tři kluby u arbitráže?

„Jde o tři samostatná arbitrážní řízení, tedy každý klub separátně. Pro každé z těchto řízení je zřízen zvláštní pracovní senát, kterému předsedá profesor Baláž, a každá strana sporu má svého zástupce. V pátek minulý týden proběhlo slyšení, kde byly obě strany. Ty poté dostaly termíny, dokdy mohou zaslat ještě písmenné doplnění. Pokud už poté arbitrážní komise nepožádá o další vyjádření, tak by měla komise vynést rozhodnutí, a to zpravidla do 90 dnů od zahájení řízení,“ vyjádřil se v pátek Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje.