Hvězdy přistřihly Orlům křídla. Zahrál jsem si s Jágrem, jásal kapitán reprezentace

Hokejová hala bouřila i v parném létě nadšením! Aby ne, tolik hvězd v akci se jen tak nevidí. Legendární útočník Jaromír sice tvrdil, že nemá natrénováno, ve Znojmě šel ale s dalšími hvězdami současnosti i nedávné minulosti do akce. Známí hokejisté přijeli oslavit výročí - dvacet let od tehdejšího historického postupu Orlů do extraligy. Za tým All Stars ČR, který vyhrál nad HC Orli Znojmo 5:3, skóroval například David Pastrňák a Jakub Voráček. A jak si vedl Jaromír Jágr.