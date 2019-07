Voráček urychlil nástup na led. Ve Znojmě obnovil spolupráci s kladenskými parťáky

Vy byste se ještě jinak na led neodhodlal?

V červenci je to na mě moc brzy. Jsem zvyklý si jít poprvé zabruslit až tak v polovině srpna. Však jsem taky na konci utkání už trochu šlapal vodu. Ale samozřejmě že mě lákalo sejít se poprvé po čtyřech letech od pražského mistrovství světa v jednom mužstvu s Jardou Jágrem. Moc rád jsem viděl i další kluky. A asi nejvíc mě potěšilo, že jsem si zahrál v jednom útoku s kladenskými parťáky Frolíkem a Tlustým. Po letech jsme obnovili spolupráci z mládežnických kategorií. Dařilo se nám. Dali jsme tři z pěti gólů.

Jak se vám tedy zápas proti výběru Znojma zamlouval?

Moc. Na to, že je teprve červenec, neměl nijak špatnou úroveň.

Jaromír Jágr žehrá na přebytečná kila. Byla na něm nadváha vidět?

Určitě. Byla na něm poznat. Ale rozhodně nebyl jediný. (smích).

V červnu jste jako každoročně uspořádal svoji charitativní akci v Mikulově, teď jste se objevil ve Znojmě. Cítíte se už na jižní Moravě jako doma?

Je tady příjemně. A hlavně z Moravy je moje partnerka Markéta.

Už vás přebolelo, že jste v květnu nevybojoval s reprezentačním týmem na MS v Bratislavě medaili?

Už na to nemyslím. V rodinném kruhu a při vyjížďkách s kočárkem jsem to dostal z hlavy. Dávno jsem přepnul na novou sezonu.

Začal jste už s přípravou?

Ano. A příští týden se už přesunu za oceán. Tři neděle budu trávit v posilovně a běháním. Postupně si budu chodit i zabruslit. Chci být dobře připravený na kemp, který začne v půlce září.

Do NHL vstoupíte s Philadelphií 4. října duelem s Chicagem v Praze. Co to pro vás znamená?

Zahrát si před českými fanoušky považuju pochopitelně za velkou událost. Když je ovšem člověk na něco hodně natěšený, stojí to potom někdy za houby. Jsem ale pochopitelně rád, že se budou moct přijít podívat všichni z rodiny, kamarádi a známí.

Dostal jste už hodně žádostí o vstupenky?

Je zajímavé, že mnohem víc než dobří přátelé se o lístky hlásí lidé, s kterými jsem se už třeba čtyři roky neviděl. A chtějí jich kolikrát rovnou osm. (úsměv)

Co čekáte od nové sezony?

To stejné, co posledních jedenáct let. Že budeme předvádět dobrý hokej. Moc si přeju, aby byla lepší než ta předchozí, v níž se nám nepovedlo postoupit v NHL do play off.

Potěšilo vás, že se Kladno vrátilo do extraligy?

Samozřejmě, vždyť odtud pocházím. Snad se jim bude dařit.

A budete se o výsledky Kladenských na dálku ze zámoří zajímat?

Budu. Já bedlivě sleduju veškeré hokejové i fotbalové dění v Česku.