Svaz si protiřečí, tohle je ostuda. Situaci řeší právníci, hlásí Vsetín

Co říkáte na krok hokejového svazu po vynesení rozhodnutí Městského soudu v Praze?

Jde o nečekaný a čekaný krok. Překvapili a nepřekvapili. Přejmenovali soutěž na pohár a schovávají se za to, že vše dělají pro mládežnické kategorie, že tam jsou ti reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa dvacetiletých, ale za minutu dodají, že z nejvyšší české soutěže, když pojede jedinec, tak to bude úspěch. Sami si protiřečí. Není to poprvé, co přejmenovali soutěž za půl roku.

Jakou reakci svazu jste očekávali?

Spíš jsme čekali, že řeknou: „Chlapi, pojďme se potkat." Nikdo nechce řešit soudy, ale pokud Městský soud vydal předběžné opatření, čekali jsme, že nás kontaktují, nestalo se. Kromě tiskové zprávy nemáme žádné informace. I kdyby nám vynadali, ani tohle se nestalo.

Jste jinak v kontaktu se svazem?

Nejsme. My jsme je nekontaktovali. V hokejovém hnutí se bavíme, ale oficiálně se svazem ne.

Kdy jste spolu jednali naposledy?

V polovině června, když jsme řešili arbitráž v Praze. Tam byli pouze členové arbitrážní komise a právní zástupce hokejového svazu, přímo ze svazu tam nebyl nikdo.

O co v kauze juniorské ligy jde? Hokejový svaz letos na jaře ustanovil tzv. Juniorskou ligu akademií jako nejvyšší juniorskou soutěž. Počet účastníků se měl snížit z 24 na 19, startovat v ní mělo všech sedmnáct týmů s akademiemi a dále Olomouc a rakouský Salcburk. Extraliga juniorů, do této sezony nejvyšší soutěž, si svůj název ponechá, de facto se ale stane až druhou nejvyšší ligou. Účastnit se jí mělo čtrnáct týmů včetně týmů ze Vsetína, Havířova a Přerova. Ty však s rozhodnutím svazu nesouhlasily, protože si sportovními výkony v minulém ročníku zajistily účast v nejvyšší soutěži.

Co bude dále?

Situaci řešíme s právníky, tohle jsou nyní otázky na ně. Určitě pokračujeme a pokusíme se vše dotáhnout. My s rozhodnutím svazu nesouhlasíme, že se bude hrát nějaký turnaj. Divím se, že s tím partner souhlasí, to je přece ostuda, ale to už je věc DHL.

Příští neděli máte hrát první zápas v Extralize juniorů, nastoupíte?

Ano, připravujeme se na soutěž, kterou hrát máme. V této chvíli to je nejvyšší soutěž v České republice v juniorce a budeme hrát pravděpodobně o titul. Předběžným opatřením se zdálo asi na šestnáct hodin, že se může něco změnit, ale ve čtvrtek odpoledne se stal opak. Možná se může zdát, že kopeme za Vsetín, Havířov a Přerov, ale já kopu za demokracii a dodržování pravidel. Oni tohle ale neslyší a stojí si za svým. To už pak začíná být anarchie. Čerpáme dotace z měst, krajů. Hokejový svaz z Ministerstva školství. Pokud na to hokejový svaz bude pohlížet takto... tak jo, Čapí hnízdo dvě, nevím.

Co na to soud? "Úlohou soudu bylo posoudit, jestli se má, nebo nemá vydat předběžné opatření. Zda se dodržuje, nebo nedodržuje, to je záležitost účastníka, který navrhl vydání předběžného opatření. I kdyby se mělo předběžné opatření, které je vykonatelné okamžikem doručení, hned vykonávat, tak toto neřeší náš soud, ale příslušný obvodní soud," řekla Markéta Puci, tisková mluvčí Městského soudu v Praze

Jaký konec očekáváte?

Celá situace bude mít vývoj, to je jisté, třeba budeme mile překvapeni a někdo ze svazu zavolá a sedneme si ke kulatému stolu. Teď se to týká nás, zítra zavřou extraligu chlapů, pozítří vyhodí někoho z první ligy, protože se jim nebude líbit? O to tady běží.