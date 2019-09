Liberec zabral, ale přišel o Ordoše. Je to zákeřné, zlobil se dvougólový Hudáček

„Trip ven nám nevyšel podle představ, tak jsme si řekli, že body musíme získat zpět doma. První krok nám vyšel a v neděli se pokusíme o další," připomněl Hudáček nedělní bitvu proti švédskému týmu Lulea.

V odvetě s Belfastem se Hudáček poprvé prosadil už po 39 vteřinách hry povedenou tečí. „V podstatě jsem jen bruslil okolo gólmana. Cítil jsem, že mě puk trefil do brusle a najednou to skončilo v bráně. Měli jsme dobrý forčeking, za otevřením skóre jsme šli od první sekundy," popsal první zásah a pochvaloval si dobrý vstup do zápasu. „Toho se musíme držet, zvlášť když hrajeme doma," dodal.

Podezření na otřes mozku

V úvodu však Severočeši ztratili Jana Ordoše, jehož už ve druhé minutě sestřelil hostující kapitán Matt Pelech. Liberecký útočník odstoupil ze zápasu s podezřením na otřes mozku...

„Jejich kapitán to stejné udělal i v zápase na ledě Belfastu. Musí si to hlídat rozhodčí. Jsou to hity, které mohou někomu ukončit i kariéru... Je to fakt nebezpečné. Hráč nemůže vidět toho třetího, který přijde do souboje. Je to zákeřné, sudí ho nicméně potrestali," zlobil se slovenský reprezentant.

Podle informací z pátečního dopoledne Ordoš v neděli ke čtvrtému zápasu Ligy mistrů téměř jistě nenastoupí. „Jejich styl vyvolává šarvátky, tentokrát jsme se ale nenechali tolik vyprovokovat a vrátilo se nám to tím, že jsme dali více gólů," poznamenal liberecký kouč Patrik Augusta.

Kousek od hattricku

Hudáček přidal druhý gól v polovině utkání, kdy zvýšil na 4:1. „Všiml jsem si, že gólman u tyček často nestojí v typickém hokejovém pokleku, tak jsem to zkusil. Měl jsem ho přečteného, nečekal to," popsal svůj druhý zásah z úhlu.

A v samotném závěru mohl dát i hattrick, jenže trefil pouze tyčku. „V přesilovce jsem měl ještě jednu ránu bez přípravy, která trefila boční síť, pak ta tyčka... Trošku to mrzí, ale těší mě hlavně vítězství, stejně jako celý tým," uzavřel Hudáček.

V neděli od 14 hodin se pokusí oplatit prohru i celku ze Švédska. Ve skupině jsou Tygři zatím se třemi body na posledním místě.