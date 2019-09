Zaseknutá stavidla uvolnil Kundrátek a Třinec si připsal první gól i výhru

„Odmakali jsme to. Všichni dřeli. Moc často se takhle zápas z 0:3 neotáčí. Ale ani po tom třetím gólu jsme si nedělali těžkou hlavu. Šli jsme do toho pořád naplno, začali létat a hrát náš systém a byl to pěkný hokej," radoval se Kundrátek, jehož gól ukončil bezmála osm třetin trvající čekání Třince na premiérový gól v sezoně.

To skončilo po téměř 160 minutách, když Kundrátek v přesilovce v pěti proti třem vystřelil přesně od modré. Třinecký obránce v tu chvíli snižoval na 1:3 a definitivně protrhl zaseknutá střelecká stavidla českého mistra. „Jo, odšpuntoval jsem to. Dá se to tak říct," smál se reprezentační bek.

Třinečtí hráči se radují z prvního gólu. Vpravo je autor branky Tomáš Kundrátek.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Od té druhé třetiny jsme se tlačili do brány a vytvořili jsme si šance a tím šel soupeř často do oslabení. Stráňa (Matěj Stránský) tam dělal skvělou práci před brankou, přesně tak, jak jsme si to celou dobu říkali. Spadlo to tam a konečně se to tam začalo sypat i ostatním klukům," radoval se Kundrátek, který se do Třince vrátil po sezoně ve švýcarském Davosu.

Po sedmi minutách třetí části už domácí po dalších třech gólech vedli. Snížení zařídil zasunutím k tyčce zpoza branky Patrik Hrehorčák, vyrovnávací gól vstřelil z dorážky Jiří Polanský a neobvyklou sedmiminutovku dokonal v čase 47.03 vítěznou brankou Milan Doudera. Nejpovedenější třetinu dosavadního průběhu sezony pak podtrhl gólem do prázdné branky Tomáš Marcinko.

Jesse Ylönen z Lahti zkouší vyzrát na brankáře Třince Patrika Bartošáka.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Celou třetí třetinu už jsme hráli jen u nich. Měli jsme šance, nájezdy, nastřelili jsme dvě tyčky. Věděli jsme, že jsme lepší a věřili, že to dokážeme otočit," usmíval se reprezentační obránce.

Třinec první výhrou v letošním ročníku Ligy mistrů udržel šance dostat se do play off. V neděli hostí Minsk a Kundrátek zná recept, jak uspět doma i napodruhé. „Hrát bez faulů," prohlásil rozhodně.