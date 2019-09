Splnili jsme plán a jsme zpátky ve hře, těší slovenského útočníka Třince Marcinka

„Přesně to jsme na domácím ledě chtěli. Vrátit se nazpátek do hry ve skupině. Důležité bylo zvládnout první zápas doma s Finy, ale i nedělní body proti Bělorusům jsme potřebovali," svěřil se slovenský útočník Třince Tomáš Marcinko, jenž ke dvěma vítězstvím přispěl dvěma góly a třemi přihrávkami.

Do nedělního utkání nastoupil urostlý forvard v dresu Top Scorera určeného nejlepšímu střelci týmu v Champions hockey League. „Pro nás je důležité, že ho vůbec měl někdo důvod nosit, že jsme minule dali konečně nějaké góly," usmál se Marcinko. Sám speciální propriety moc nemusí. „Mám raději náš klasický červený dres. Tohle je spíše komerčního charakteru, ale zřejmě je to zajímavé pro fanoušky a je to součást pravidel téhle soutěže, tak to jednoduše musím mít," pokrčil rameny 31letý hokejista.

Třinečtí hokejisté (zleva) Erik Hrňa, Vladimír Dravecký, David Musil a autor branky Tomáš Marcinko se radují z gólu v utkání proti Minsku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Rodák z východoslovenských Košic si po čtvrtém utkání ve skupině pochvaloval, že jeho tým dokázal proti Minsku navázat na povedenou druhou polovinu utkání s Lahti, v němž Třinečtí otočili skóre z 0:3 na 5:3.

„To byl náš plán. Navázat na konec toho duelu s Finy. Myslím, že se nám to vydařilo, i když dva inkasované góly nás samozřejmě mrzí. Byly celkem zbytečné. Jsme ale rádi, že jsme proměnili šance, které jsme měli, protože jsme na tom v tréninku tvrdě pracovali a ono to tak bývá, že se to otočí, když tomu jdete naproti a makáte. Ale stále jsou to jen dva zápasy, ve kterých jsme uspěli a zbývají ještě dva. Mezitím nás ale čeká liga a na tu se teď zaměříme," připomněl Marcinko, že Liga mistrů si nyní vezme na měsíc volno.

Třinecký hokejista Tomáš Marcinko a brankář Jan Šelepněv z Minsku během utkání Ligy mistrů.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poté se Oceláři utkají dvakrát se švýcarským Lausanne, které skupině D vévodí. První utkání se hraje v Třinci ve středu 9. října (17 hodin), odveta v úterý 15. října na ledě švýcarského celku (19:45).