Potupa? Realita! Maďaři vládnou slovenské hokejové lize. Hráči se živí jako taxikáři, říká veterán

Maďarské kluby měly být víceméně trpěným oživením slovenské scény, revitalizovaly ji v tuto chvíli možná až nad očekávání. Anebo už nastal tak strašidelný výkonnostní sešup slovenských klubů, před kterým mnozí varovali? Jisté je v tuto chvíli to, že Miskolc právě z Maďarska je zkraje nového ročníku nejvyšší slovenské soutěže v čele tabulky. Co víc, tým dobyl i půdu minulého mistra z Banské Bystrice. Vyhrál tam 3:2 po prodloužení.

Kdo by se něčeho takového nadál? Potupa? Je to překvapení. I když ne pro všechny. "My sice na Slovensku mluvíme o maďarských týmech jako o podřadných, ale nedivil bych se, kdyby naši ligu vyhrál Miskolc," varoval pro hokej.sk už před startem soutěže zkušený bek Michal Novák, který působil v cizině, ale posledních deset let strávil na Slovensku. Teď hraje už jen druhou nejvyšší soutěž za Levice.

Podle Nováka mají hráči v Miskolci podmínky, nejen finanční, ale i sportovní, nesrovnatelné se Slovenskem. Tedy nesrovnatelně lepší, aby snad nedošlo k omylu. I když to zní pro mnohé neuvěřitelně.

„Nemusí si ani shánět sponzory, fungují díky dotacím. Na Slovensku (v tradiční hokejové zemi, podle mnohých stále velmoci) pomoc od státu neexistuje,"připomněl Novák, v jaké situaci jsou slovenské kluby.

A pokračoval v líčení stavu. "Všude slyším, jak stoupá kvalita slovenské extraligy. Já si to ale nemyslím. My, starší hráči, jsme ještě zažili dobu, kdy to na Slovensku fungovalo. Dnes si ale na profesionalismus pouze hrajeme. Hokejisté nedostávají roční kontrakty, ale jen osmiměsíční, a to se o plat za osmý měsíc musejí tahat někde po soudech. Já si v létě musím vydělávat jako kondiční trenér, extraligoví hráči se živí na stavbách či jako taxikáři," tvrdí Novák.

Sedmatřicetiletý matador si postěžoval i na další záležitosti. "Přes sezonu nemáme žádné volno, s rodinou netrávíme žádný čas. Přes Vánoce nám tam dají šest zápasů v řadě, že si nemůžeme dát ani kapra se salátem, protože druhý den hrajeme. V období, kdy můžeme na dovolenou a připravovat se na novou sezonu, kluci zas nemohou nikam jet, protože teprve čekají na lednovou výplatu. A letní příprava? Ta se prakticky nikde nekoná, vše si hráči musí hradit z vlastní kapsy."

I maďarské kluby jsou na tom v tuto chvíli lépe než ty slovenské. Třeba jen vyslovit něco takového by před pár lety možná znamenalo vystavení žádosti o umístění do blázince.







Teď je to jinak, i když mnozí to stále neberou na vědomí. A rozdíl by pořád měl být zřetelný... Jistě. Maďaři za poslední léta učinili výrazný vzestup. Zahráli si i elitní skupinu MS, letos ovšem jen o fous unikli pádu až na třetí výkonností úroveň. Ale na klubové scéně to na slovenské celky stačí. A to ještě nejznámější a zřejmě nejkvalitnější maďarský klub Fehervár, našlapaný zámořskými či severskými posilami, hraje mezinárodní soutěž EBEL, kde je v rakousko-italsko-české konkurenci momentálně třetí.

Ale zpět na Slovensko. Hráči Miskolce momentálně ovládli i většinu individuálních statistik. Zle na tom není ani Budapešť, momentálně sedmá. Kde je sláva Košic či jiných hokejových bašt? V lize hraje i Slovan, který měl být slovenskou pýchou v KHL, leč nyní zažívá truchlivé údobí, kdy ve zbídačeném stavu nakonec musel být rád, že jej přijmou zpět na Slovensko.

Co představuje hokejový celek Miskolce? Hlavně Maďary, pět Kanaďanů, k tomu jsou tam Slovinec a Rumun, který hokejově rostl v Chomutově. To je sestava lídra slovenské soutěže.

Pro připomenutí. V minulém ročníku při premiérovém startu maďarských celků patřilo Miskolci osmé místo po základní části. Budapešti deváté. V osmifinále celek z metropole prošel přes krajany, ale skončil ve čtvrtfinále po prohře 0:3 na zápasy se Zvolenem. Teď je na tom z maďarských celků lépe Miskolc. „Trénoval tam uznávaný Glen Hanlon, hrají moderní hokej, všichni dodržují taktiku. Domácí hráče vhodně doplnili borci ze zámoří se zkušenostmi z AHL a je to vidět na výsledcích," dodává Novák.