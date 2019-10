Hrdinu sborné totálně zničil alkohol, oběsil se ve 33 letech. Rodina teď získala zpět ztracený poklad

Pamatujete? Měl nesporný talent a v 80. letech minulého století patřil mezi největší naděje tehdejšího sovětského hokeje, odborníci v něm dokonce viděli nástupce legendárního Vladislava Treťjaka. Mladý brankář Jevgenij Bělošejkin však nenaplnil naděje, které do něho vkládali. Divoký život a náklonnost k alkoholu mu totálně zničily kariéru, v roce 1999 se rozhodl s životem skoncovat a oběsil se. Bylo mu pouhých 33 let....

Přesto toho do své tragické smrti stihl hodně. V 18 letech vychytal sovětské dvacítce zlato na juniorském MS a byl zařazen do All Star týmu mistrovství, o dva roky později už jej legendární kouč Viktor Tichonov postavil na domácím světovém šampionátu, který sborná vyhrála. Hájil branku i při Rendes-vous proti výběru NHL, na Kanadském poháru (stříbro) a na olympijských hrách 1988 v Calgary slavil zlato. Draftoval ho slavný Edmonton a mnozí očekávali, že prorazí i v NHL.

Jenže Bělošejkinova náklonnost k plné sklenici zcela rozmetala veškeré prognózy. Počet alkoholických eskapád narůstal, krachem skončila jeho dvě manželství, s matkou si údajně příliš nerozuměl a otec, bývalý fotbalista, tragicky zemřel při loupeži v restauraci. A když nad mladým potížistou v roce 1989 Tichonov zlomil hůl a za disciplinární prohřešky ho z CSKA Moskva vyhodil, propadl Bělošejkin drogám a depresím. V jednatřiceti pověsil brusle na hřebík a o dva roky později spáchal sebevraždu.

Мощный материал Льва Лукина о том, как спился и умер великий хоккейный талант Евгений Белошейкин, чьи медали нынче продают на eBay.



"Всего в коллекции 17 медалей (включая золотые), и продавец из Германии просит за них 4,7 тыс. евро".https://t.co/c5pjiIwXRn pic.twitter.com/DByhtMrrO4 — Павел Панышев (@ppanyshev) September 27, 2019

Osud ocenění Bělošejkinových hokejových úspěchů byl dlouho nejasný, obecně se předpokládalo, že mu medaile ukradli nebo že je v těžkých dobách svého života prodal či propil. Minulý měsíc se ale na eBay objevilo v online aukci dohromady 17 cenných kovů spojených s Bělošejkinovou kariérou, včetně olympijského zlata z Calgary a mistrovství světa a Evropy z let 1986 a 1987, informoval ruský server Sport-Express. Cena? 4700 eur (zhruba 120 000 korun).

Medaile se vrátily domů

Cennosti údajně chtěla koupit Ruská hokejová federace, ale prodávající jejím zástupcům vzkázal, že medaile už jsou pryč. Ruský sportovní komentátor Andrej Šestakov však píše, že se oklikou dostaly zpět k hráčově rodině.

„Pár let po Jevgenijově smrti je jeho matka svěřila do péče úředníka Leningradského sportovního výboru, jistého pana Malkova. Ten však v roce 1996 přesídlil do Německa a cennosti vzal s sebou. Později zemřel, stejně jako Bělošejkinova matka a stopa po medailích zmizela. Až Malkovův syn Roman, který se o sport vůbec nezajímá, dal cenné dědictví do aukce a nejrychleji zareagoval - Bělošejkinův synovec, jenž se jmenuje také Jevgenij. Všechny koupil, ráno mi to potvrdila jeho matka a poslala i fotografii. Tak jsou (medaile) znovu v jejich rodině," popsal Šestakov na svém Facebooku.

https://www.facebook.com/andrey.shestakov.9/posts/2610635615668073

Jaký bude jejich další osud není známo. Sport-Express spekuluje o tom, že je Bělošejkinův synovec uloží medaile do Síně slávy petrohradského klubu. „Ale možná zůstanou už nastálo v jejich rodině jako relikvie," uvažuje Šestakov.