Byl i na MS, teď se souží: Na hokej vůbec nemám chuť. Nevím, co se mnou bude, zoufá si český gólman

Když loni v létě vyměnil finskou ligu za Astanu (nyní už Nur-Sultan), maloval si, jak svými výkony přesvědčí i v Kontinentální lize. Jenže angažmá v hlavním městě Kazachstánu nedopadlo podle jeho představ. I kvůli skutečnosti, že se zraněnou nohou musel Hrachovina podstoupit tři operace a v sezoně tak nakonec i s play off odchytal jen 26 zápasů.

Barys o jeho služby už dál neprojevil zájem, takže se před aktuálním ročníkem domluvil na smlouvě se švýcarským Ambri-Piotta. Jde o krátkodobý kontrakt do první reprezentační přestávky, která je na programu v listopadu.

Už nyní je ale takřka jisté, že dál v klubu pokračovat nebude. „Ve Švýcarsku si to, upřímně, moc neužívám a dál bych to ani nějak blíž nerozebíral. Vůbec nevím, co se mnou v následujícím období bude a ani to neřeším. Momentálně ale vůbec nemám chuť hrát hokej," řekl Hrachovina serveru hokej.sk poté, co v úterý svému týmu pomohl čistým kontem k výhře 4:0 nad Banskou Bystricou v utkání základní skupiny Ligy mistrů.

Ve švýcarské NLA se však do branky příliš nedostane, mnohem víc příležitostí dostává jeho zkušený švýcarský kolega Daniel Manzato. Hrachovina v domácí soutěži nastoupil jen do tří duelů a statistiky nemá bůhvíjaké. Úspěšnost zákroků činí 87,2 procent, průměr obdržených gólů má 3,25 na zápas.

„Uvidíme později, jak to všechno dopadne. Rád bych vám řekl, co se mnou bude, ale teď je to celé příliš zvláštní. Člověk s tím psychicky bojuje, takže vůbec nevím," povzdychl si odchovanec brněnské Komety.

Vychytanou nulu proti Banské Bystrici příliš nepřeceňuje. Slovenský tým byl totiž kvalitativně o několik tříd níž a Hrachovina si připsal jen osmnáct zákroků.

„Banská Bystrica neměla moc šancí. Víceméně jsem tam celý zápas jenom stál a měl víc rozehrávek než zákroků. Užíval jsem si, že jsem si mohl zahrát s pukem jako šestý hráč, čímž jsem se trochu udržoval v tempu," věděl český gólman.