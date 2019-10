Kovář zažil výjimečný zápas. Je divné, když můj domovský tým dostává góly, přiznal

Proti svým. Hokejový útočník Jan Kovář byl v české nejvyšší soutěži vždy spjatý s Plzní, ve středu hrál ale proti Indiánům. V dresu Zugu nastoupil ve Švýcarsku proti týmu ze západu Čech v Champions Hockey League. Z výhry 5:2 se radovali domácí. Devětadvacetiletý útočník si žádný bod nepřipsal, to se ale může změnit v úterý, kdy se Švýcary zavítá do Plzně k dalšímu duelu.

„Bylo to těžké, všechny kluky v týmu znám. Byl to emočně úplně jiný zápas, ale dá se říct, že jsem si ho užil a bylo to příjemné," citoval Kováře web hcskoda.cz.

Reprezentační útočník se na ledě občas pošťuchoval se svými bývalými spoluhráči. Minulost a sympatie k českému klubu musely jít stranou.

„Bylo tam takové lehké pošťuchování, spíš to vyplynulo ze srandy. Zápas jsem si fakt užil a už se těším na úterý do Plzně," přiznal forvard, který se v nadcházejícím duelu může těšit na přivítání fanoušků.

V zápase obou postupujících ze skupiny B Ligy mistrů měli domácí pomalejší začátek, jenže prostřední třetina rozhodla, hosté dostali čtyři góly během deseti minut.

„Chvilku to trvalo. Neměli jsme dobrý začátek, ale když jsme dali nějaké góly, začal jsem si zápas opravdu plně užívat," vysvětloval Kovář, který přiznal, že hrát proti Plzni je zvláštní. „Je to jiné. Nechci říct, že by to byla nějaká lítost, ale Plzeň je můj domovský tým a je divné, když dostává góly," dodal.

Jak si užije Kovář duel příští týden?