Puk přes lapačku štípe, směje se legendární Čech. Strach nemá, ale počítá s modřinami

Už se to blíží. Do velké soutěžní premiéry Petra Čecha v hokejové brance zbývají hodiny. Když prasklo, že se chystá pokračovat v kariéře, byla z toho prvotřídní senzace. „Strhla se lavina po celém světě, to nikdo nečekal. Je velká neznámá, co se v neděli na zimáku strhne a kolik lidí přijde. Zájem je obrovský," říká Čech, jenž se v neděli ukáže v brance týmu Guildford Phoenix v duelu proti Swindon Wildcats 2 ve čtvrté lize, v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Sport Invest.

Fanoušci jsou v pozoru od chvíle, co Čech odtajnil velkou novinu. „I já se na první start těším. Měl jsem možnost s Gilfordem trénovat, ale nemohl hrát zápasy. Je skvělé, že si to všechno konečně vyzkouším a zahraju si. Doufám, že to dobře dopadne," usmívá se sedmatřicetiletý brankář, který byl dlouhá léta jedničkou české fotbalové reprezentace a na Ostrovech hájil branku Chelsea a Arsenalu. Pro Blues také nyní pracuje v roli poradce sportovního a technického úseku.

V přípravě makal naplno, to bylo stejné, jako když se chystal vyběhnout k bitvě o body na zelený pažit. Teď se ovšem ukáže ve třetí lize a na bruslích. „Trenér vám tady taky řekne, co po týmu chce a jak by to mělo vypadat. Jen o soupeři nic nevím," srovnává Čech.

Nějaké informace mu pochopitelně dá trenér, ale perfektně zpracované statistiky od analytiků, jako měl třeba v Chelsea? Na to musí zapomenout. „Co se týče samotné přípravy, můj rituál před oficiálním rozcvičením vevnitř měnit nebudu. Zůstane stejný, protože mě to vždycky dobře připravil, byl jsem rozehřátý a mohl podat co nejlepší výkon," prozrazuje. I rozbruslení je podle něj podobné tomu, co dělal při rozcvičce před fotbalovým zápasem.

Bývalé opory (zleva) Daniel Kolář, David Lafata, Jaroslav Plašil a Petr Čech se rozloučily s reprezentační kariérou před kvalifikačním duelem s Anglií v pražském Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Všichni fanoušci si ale pamatují na Petra Čecha chytajícího po vážném zranění v přilbě. Brankář ale necítí, že by měl mít strach, když teď na něj místo míče poletí puk. „Mám přece výstroj," vypálí nejprve.

Hned ale přizná, že to přes ní také bolí, když puk trefí méně chráněné místo. „Výstroj ale fakt hodně pomůže. To je stejný, když vás ve fotbale někdo trefí z metru, tak to také hodně bolí," vysvětluje. Nakonec se ale přizná, že počítá s tím, že si ze zápasu odnese nějakou tu modřinu. „Puk přes lapačku štípe, no tak skončíte s modřinou, myslím, že to není žádná tragédie," usmívá se před nedělní premiérou.

Že by po přestupu mezi hokejisty vyměnil post, o tom prý Čech neuvažoval. Ven z brány ho to netáhlo. „Vždycky jsem bruslil jen z pozice brankáře. Nejsem na tom bruslařsky tak dobře, abych to v útoku odehrál, takže jsem o tom fakt ani nepřemýšlel," dodává. Jak si povede v nové roli hokejového gólmana, bude jasné v neděli večer.