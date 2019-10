Přijde fantastický úspěch pro český hokej? Co potřebuje trojlístek týmů, aby napodobil Plzeň?

Pro tuzemský hokej by šlo o fantastický úspěch, který se mu v obnovené Lize mistrů ještě nikdy nepovedl. Před závěrečným šestým kolem základních skupin stále existuje šance, že do vyřazovacích bojů postoupí všechny čtyři české kluby! A není to úplně nereálné...

Jistotu místenky mezi šestnáctkou nejlepších klubů má z tuzemských zástupců zatím jen Plzeň. Její úterní zápas s Zugem, se kterým na západ Čech přicestuje i někdejší útočník Indiánů Jan Kovář, už nemůže nic změnit na tom, že oba soupeři proniknou do osmifinále Ligy mistrů.

Liberec, Třinec a Hradec Králové ještě musejí o postup zabojovat. Pozitivní zprávou pro trojlístek českých celků je, že všechno mají ve svých rukách. Co tedy každý z nich potřebuje, aby mohl nakonec slavit?

Liberec

Situace je jednoduchá. Bílí Tygři hostí v přímém souboji o druhé místo německý Augsburg a jen výhra za tři body je pošle do play off.

Tabulka skupiny C 1. Lulea 5 2 2 1 0 22:15 11 2. Augsburg 5 1 2 2 0 15:13 9 3. Liberec 5 1 1 1 2 18:17 6 4. Belfast 5 1 0 1 3 12:22 4 Zbývá odehrát: Úterý 18:00 Lulea - Belfast Středa 19:30 Liberec - Augsburg

Třinec

Ocelářům stačí jakékoliv vítězství na ledě Lausanne; klidně i po prodloužení či samostatných nájezdech. Třinec pošle dál i porážka za jeden bod, v tom případě ale nesmí Junosť Minsk zvítězit doma nad Lahti.

Takhle se třinečtí hokejisté radovali z jednoho z gólů v utkání proti Lausanne. Budou slavit i v úterý na ledě stejného soupeře?

Jaroslav Ožana, ČTK

I kdyby nakonec Třinec vyšel v Lausanne bodově naprázdno, stále není cesta do play off zavřená. Pokud totiž Junosť Minsk současně podlehne v základní hrací době (ale maximálně o sedm gólů) finskému Lahti, vznikne při bodové rovnosti minitabulka tří týmů, v níž by měli nejlepší bilanci právě Oceláři.

Tabulka skupiny D 1. Lausanne 5 1 2 2 0 15:14 9 2. Třinec 5 2 1 0 2 14:9 8 3. Junosť Minsk 5 2 1 0 2 13:14 8 4. Lahti 5 1 0 2 2 13:18 5 Zbývá odehrát: Úterý 18:00 Junosť Minsk - Lahti Úterý 19:45 Lausanne - Třinec

Hradec Králové

Mountfield posune dál domácí výhra (klidně i za dva body) proti Štýrskému Hradci, který už nemá šanci postoupit.

Brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

David Taneček, ČTK

Svěřencům trenéra Tomáše Martince může stačit i bod, to by ale Cardiff nesměl porazit v základní hrací době Frölundu. Kdyby totiž Velšané zvítězili po šedesáti minutách, měl by Hradec s Frölundou na druhém místě stejně bodů. Rozhodovaly by vzájemné zápasy (Hradec vyhrál 3:2 a prohrál 3:4). Dál by šli Švédové, neboť při rovnosti bodů i skóre vstřelili v jednom ze vzájemných duelů víc gólů.