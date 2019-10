Plzeň vrátila v Lize mistrů Zugu porážku, ale zůstala druhá. Třinec končí, Hradec má jistý postup

Plzeňští hokejisté otočili v Lize mistrů odvetný souboj v základní skupině B s Zugem, před svými fanoušky zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech, ale zůstali na druhém místě. Třinec doma proti Lausanne nezískal kýžený bod a po porážce 3:5 do play off na jejich úkor postoupil jeho soupeř a Junosť Minsk. Hradec Králové má díky porážce Cardiffu s Frölundou 2:9 jistý postup do osmifinále Ligy mistrů z druhého místa.