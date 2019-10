Mladík čaroval, nájezd chytil i Kovářovi. Překvapil mě, tvrdí plzeňský hrdina

„Kristián chytal už před týdnem ve Švýcarsku velmi dobře. Dali jsme mu zase příležitost, trenér gólmanů věděl, co v něm má. Možná chytil svoji šanci za pačesy a dál ho to nastartuje k dobré práci," hřálo kouče Škody Ladislava Čiháka.

„Hlavně jsem chtěl dostat co nejmíň gólů a ukázat se," tvrdil 19letý gólman, jenž exceloval i v samostatných nájezdech. Zneškodnil všech šest! „Přitom jsem z toho měl obavy, protože na trénincích jsem snad nechytil nikdy ani tři," smál se Kolář po výhře 2:1.

„Nejkomplikovanější to bylo asi u Kovyho v první sérii, překvapil mě kličkou do bekhendu, ale stihl jsem tam dát nohu," pokračoval mladík. Jeho tým zůstal ve skupině B na druhém místě a těší se na play off. Los se přitom uskuteční už v pátek a Kolář si přeje soupeře ze Švédska. „Nikdy jsem tam nebyl, chtěl bych se tam podívat," říká.