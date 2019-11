Kalhotky a podprsenky dolů! Univerzitní hokejové derby přilákalo víc diváků než extraliga

Byl to večer, který jim jistě záviděli i hokejisté extraligových Vítkovic. Vždyť průměrná návštěvnost jejich domácích duelů v probíhající sezoně činí 5010 fanoušků na zápas, nejvíc příznivců dorazilo na derby s Třincem (6306). Na středeční ostravské univerzitní derby mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou dorazilo do Ostravar Arény 8250 diváků, čímž byl v České republice stanoven nový rekord na utkání univerzitního sportu. A že se bylo na co koukat! Nejen na hokej...