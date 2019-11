Charitativní projekt Šimona Hrubce funguje. Parahokejisté dostali první saně

„Poprvé jsem přišel do kontaktu s para hokejem během pobytu v lázních v Třeboni, kde jsem se dozvěděl o skupince, která se věnuje tomuto sportu v Českých Budějovicích. Byl jsem na jednom jejich tréninku, kde mě kluci vzali okamžitě mezi sebe na led," popisoval Panák.

„Po cestě domů mi nečekaně zavolal vedoucí týmu para hokejistů Lapp Zlín s nabídkou na trénink. Neváhal jsem ani minutu, protože už po propuštění z nemocnice jsem věděl, že chci udělat všechno pro to, abych se co nejdříve vrátil do běžného života. A tento sport mě od první minuty nadchnul," líčí čtyřicetiletý Panák, jenž podstoupil před třinácti měsíci dobrovolnou amputaci pravé nohy, aby už netrpěl nesnesitelnými bolestmi způsobenými vrozenou vadou v podobě zkrácení Achillovy šlachy.

Extraligoví brankáři Jan Lukáš (úplně vpravo) a Daniel Dolejš (druhý zprava) předávají prahokejistům nové saně.

Saveshelp.cz

Podobnou vůlí nepoddat se osudu disponuje i Daniel Bařák z Těrlicka, který přišel o svou levou nohu už ve dvou letech, když byl s dědečkem sbírat kukuřici. V nestřežené chvíli se tehdy ztratil v poli, kde narazil na projíždějící kombajn. „K para hokeji jsem se dostal tak, že jsem hledal nějakou sportovní aktivitu na zimu, protože v létě se věnuji sjezdu na freeridovém kole. Při něm mě pohání hlavně gravitace, tam mi absence končetiny vadí nejméně," uvedl Bařák.

„Saně od Saves Help jsou velkým krokem ke splněnému snu, protože para hokej je pro mě šíleně nákladný sport," vysvětluje civilním povoláním technik výroby ocelových konstrukcí, který dokázal i bez nohy zdolat Sněžku.

Oba obdarovaní zatím s para hokejem teprve začínají. A to je podle Šimona Hrubce, jenž aktuálně hájí branku čínského Kunlunu v KHL, smyslem projektu. „Bylo by jednoduché podporovat jen zkušené para hokejisty anebo třeba reprezentanty. My ale chceme dát lidem šanci na návrat ke sportu anebo skrze sport šanci na návrat do života," uvedl Hrubec.

„Shodou okolností právě Zlín porazil na jaře Studénku ve finále České para hokejové ligy a přiznám se, že bych strašně rád viděl oba týmy za nějaký čas ve finále znovu a byl bych hrdý, kdyby v sestavách obou celků hráli proti sobě i Pepa s Danem. Dalo by to našemu snažení mnohem širší rozměr a smysluplnost," dodal extraligový mistr s Třincem z minulé sezony.

Projekt Saves Help odstartoval na konci letošního června a v tu dobu do něj bylo zapojeno dvaadvacet brankářů. „O necelých pět měsíců později je nás už devětatřicet. Nově se přidali Jakub Štěpánek, Alexander Salák, Karel Vejmelka nebo Denis Godla. A věřím, že nás bude ještě víc, stejně jako peněz na další pomoc s přibývajícím počtem brankářů a jejich zákroků," uvedl Hrubec. Na transparentním účtu Saves Help kam přispívají brankáři za každý zásah dobrovolnou částku, je aktuálně 106 670 korun.