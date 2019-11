Gretzky dostal nabídku trénovat Kanadu! A začít by mohl proti českému mistrovi

Už je to deset let, kdy po čtyřech sezonách odstoupil z funkce kouče hokejistů Phoenixu. Nyní existuje reálná šance, že by jeden z nejlepších hokejistů všech dob Wayne Gretzky šel jako hlavní trenér znovu do akce. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v dějinách NHL totiž obdržel nabídku vést tým Kanady na prosincovém Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu!