CORE-ugh-NOSH. Nedraftovaný český gólman ťuká na dveře slavné NHL

„Hlavně už to chtělo dva body, prohráli jsme snad šestkrát v řadě. Byla špatná nálada a teď se to trochu spravilo," pravil Kořenář, když se spoluhráči rozprášil soupeře z Tucsonu 7:1.

Oficiální guide klubu se snaží místním novinářům a fanouškům poradit, jak na jméno gólmanské jedničky Barracudy. Varianta ‚CORE-ugh-NOSH', kterou uvádí, je ale přece jen trochu bizarní.

„Vyslovuje se to ‚Korženáž', že?," nečekaně však zaboduje reportér Sheng Peng, který pracuje i pro významný magazín The Hockey News a pokrývá pro něj dění v Kalifornii. „Za Los Angeles hrával Jaroslav ‚Bednáž', u něj jsem se to naučil," chlubí se.

Teď referuje i o Kořenářovi, který si víc než 9 tisíc kilometrů od domova snaží vyplnit svůj sen o NHL. Po neslaném nemastném rozjezdu Sharks do sezony už se zdálo, že by to mohlo vyjít. Gólmanská dvojice San Jose Martin Jones, Aaron Dell měla totiž katastrofální statistiky. Dát šanci nadějnému brankáři z Česka se vyloženě nabízelo.

„Každý fanoušek Sharks ale ví, že trenéři a vedení hodně dávají na starší hráče. Takže jsem s tím počítal jen málo, že by se něco takového stalo, protože vím, jak to tady chodí," přikývl Kořenář, který se v roce 2018 podílel na nečekaném čtvrtém místě české dvacítky na mistrovství světa v Buffalu, které v něm zase zažehlo naději, že start v NHL by nemusel být jen chimérou, ačkoli draftem nikdy neprošel.

Josef Kořenář

Marek Burkert

Zlomový rok a podepsaná smlouva

Kvůli snu hrát NHL ale už před třemi lety zvolil možnost hrát americkou juniorskou soutěž. „Říkal jsem si, že tím nemůžu nic zkazit. A pomohlo mi to hodně. Menší hřiště, všechno rychlejší, na všechno málo času, jiné úhly. A ta sezona mi vyšla. To byl zlomový rok. Šel jsem pak na nováčkovský kemp Sharks a hned po týdnu mě podepsali," potěšilo Kořenáře, který následně okusil dospělý hokej v Benátkách nad Jizerou a v Jihlavě.

„Poznal jsem tlak, protože oba týmy hrály dole a každý zápas na mě šlo přes 30 střel. Byl to docela rozdíl, protože v juniorce jsou kluci rozlítaní a pomalu každý si tam dělá, co chce."

Na své působení v Lincolnu ale nedá dopustit. I když občas přišly i trudnomyslnější chvilky. „Byl jsem tam sám, asi devět nebo deset měsíců. Měl jsem v plánu sice letět domů na Vánoce, ale natáhl jsem si vazy v kotníku a neletěl nikam, protože pajdat po letišti se mi nechtělo. Po dvou měsících jsem si původně říkal, že to asi nevydržím, ale překousl jsem to," vzpomínal na časy, které po tradičním zámořském způsobu trávil v místní rodině.

Josef Kořenář si připisuje další zákrok



„Byli jsme tam dokonce čtyři hokejisti. Ráno jsme vypadli na trénink, vrátili se ve dvě, naši hostitelé přišli z práce, navařili večeři a my si pak zalezli do basementu, který jsme tam měli k dispozici," vzpomínal Kořenář.

Na zápase i legendy

Teď už v Kalifornii bydlí s přítelkyní a s hráči NHL se běžně potkává. Specifikum San Jose je v tom, že Sharks i jejich farmářský tým Barracuda sídlí v jedné hale. „Pro někoho ze spoluhráčů je to možná stresující, když na naše zápasy tak chodí spousta lidí z vedení klubu," řekl Kořenář. V duelu s Tucsonem se přišly podívat třeba i bývalé klubové legendy Mike Ricci a Jevgenij Nabokov.

Jen kulisa byla bídná. V hale, kam na zápasy NHL chodí přes 17 tisíc diváků, byly tak dvě tisícovky a že jsme v trochu jiné lize, ukázala třeba i přestávková soutěž v pojídání vaflí. Někteří žrouti při ní vypadali, že snědené porce snídaňové pochoutky co nevidět zase vrátí stůl.

Brankář Josef Kořenář z týmu San Jose Barracuda



Kořenář dobře ví, že je potřeba se obrnit trpělivostí. V San Diegu nedávno inkasoval devětkrát a trenéři ho přesto nevystřídali. „Co se dá dělat, člověk musí zůstat soustředěný. V tom utkání na mě jeli snad 10 brejků a dali z nich asi šest gólů. Kouč mě nechtěl vyndávat z branky, říkal, že se nic neděje, že i takové zápasy jsou a člověk se s tím musí srovnat."

Vyslovit příjmení českého brankáře není pro Američany nic jednoduchého

Marek Burkert



Specifický post brankáře

Třeba Kořenářův loňský kolega z farmy Antoine Bibeau už povolávací rozkaz do NHL dostal. Coloradu se zranili Phillip Grubauer i Pavel Francouz a Avalanche na situaci museli zareagovat. „Nikomu nepřeju zranění, ale když se vyskytne, tak člověk musí být připravený. U útočníka je to jiné, může mu být osmnáct, povede se mu pět zápasů a v NHL je hned. Gólmanovi se povede celá sezona, ale ani tak se tam nedostane. Je to takový specifický post," uznává Kořenář.

I kvůli tomu, aby ho nic nezaskočilo, se v létě v Jihlavě připravoval společně se současnou jedničkou Calgary Davidem Rittichem. A i když se nadřel, bylo u toho taky dost veselo.

Suomela goes off for slashing and Sam Carrick scores on the power play for the Gulls. #SJBarracuda down 3-2 as Korenar has allowed 3 goals on 8 shots. pic.twitter.com/rStisYXR2l — Teal Town USA - A San Jose Sharks Podcast (@TealTownUSA) November 14, 2019

„On je David trochu blázen, s ním se člověk nenudí. Přes dva měsíce jsme trénovali dvakrát denně, ale o zábavu bylo postaráno. Když nám náš trenér Honza Dršata zadal cvičení, dokázal to David tak vtipně okomentovat, že to nikdy neomrzelo. Nedovedu si už představit, že bych s kamennou tváří trénoval dva měsíce," pousmál se gólman.

Třeba už se blíží i jeho velká šance a jméno Kořenář se budou učit vyslovovat i zámořští reportéři referující o NHL.