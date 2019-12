Smoleňák slavil Kristova léta a Mazanec si dával pozor na kamaráda

„Možná to chtělo nějakého banána navíc, ale proti jednomu z nejlepších evropských klubů bych i tohle bral jako cenný výsledek," říkal Marek Mazanec, jenž předvedl celkem 25 zásahů a hodně si v souboji dvou rodáků z Písku dával pozor na letitého kamaráda Jana Kováře v dresu Zugu. „Věděl jsem o něm každé střídání. Má takové specifické bruslení, když se tam někdo ke mně kulhá, vím, že je to on," smál se Mazanec.

„Ne vážně, když Kovy vleze na led, pokaždé dovede něco vymyslet. Zejména při přesilovkách byl hodně vidět. Většinou hraje na brankovišti, ale tad\y ho stavěli na kruh, aby střílel a nahrával z voleje," připustil hradecký gólman a v žertu krajanovi zazlíval, jak ho trefil do masku.

„Jo, to si s ním ještě popovídám, tohle se kamarádovi nedělá," chechtal se Mazanec, jenž proti Kovářovi už jednou chytal. „To bylo ještě za Slovan. Tehdy Kovy řádil v Magnitce a mě už po sedmi minutách posadili na střídačku a bylo po vystoupení. Tohle dnešní bylo o poznání lepší," mínil gólman domácích.

Zug ale využil hned první vážnější akci utkání, když Simion zachytil dlouhou přihrávkou na útočnou modrou čáru a Mazance oklamal blafákem. „Udělal to moc šikovně a já si alespoň poprvé sáhnul na puk, když jsem to tahal z brány," mínil Mazanec.

Hradec měl v první půlce zápasu problém stíhat tempo soupeře i jeho důraz před brankou. Navíc domácí o sebevědomí obíral jistě chytající mladíček Hollenstein, jenž bude zajisté hájit branku Švýcarska na blížícím se MS do 20 let. Zuby si na něm vylámali při brejku v oslabení Rákos a později také Perret či R. Pavlík.

Naopak na druhé straně při teči Langeneggera stálo štěstí při Mazancovi. „Zug měl tah na branku, ale my taky zabrali a snažili se to urvat," mínil strážce domácí svatyně. Když Mountfield zatopil pod kotlem a agresivním bruslením začal ve třetí třetině Zug přehrávat, stačilo pak domácím 18 vteřin z přesilovky k vyrovnání.

Hokejisté Yannick Zehnder ze Zugu a Tomáš Linhart, Lukáš Vopelka, brankář Marek Mazanec a Kevin Klima z Hradce Králové během čtvrtfinále Ligy mistrů.

David Taneček, ČTK

U Vincourova gólu asistoval Radek Smoleňák slavící právě v den zápasu 33. narozeniny. „Dal jsem do kabiny tři dorty, abych kluky nabudil. Už jsem v Kristových letech dost ošlehaný životem, ale měl jsem radost, že jsem něčím k výsledku přispěl. Snažili jsme se udělat vše proto, abychom do odvety měli co možná nejlepší pozici a viděl bych ji jako naprosto otevřenou," líčil hradecký kapitán.

Mazanec souhlasně doplnil: „Doma to máme rádi, fanoušci jsou skvělí, ale paradoxně hrajeme asi líp venku. Snad s námi lidi pojedou i do Zugu. No a určitě bych se nevztekal, kdybychom postoupili a dál reprezentovali naše město i náš hokej."